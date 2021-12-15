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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Матрица: Воскрешение» опережает «Мортал Комбат»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как комикс-блокбастер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) сегодня уже вышел в российский прокат, мы рассмотрим долгожданное продолжение легендарной фантастической франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI), хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS), комедию ЕЛКИ 8 (MG) и драму ОСТРОВ БЕРГМАНА (EXP). 

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ отметилась крайне уверенными предпродажами в размере 35,35 млн рублей. Это превосходит показатели вышедшей весной новой части другой культовой фантастической франшизы МОРТАЛ КОМБАТ (23,32 млн рублей, стартовые сборы – 475,4 млн) и уступает данным ДЮНЫ (44,75 млн рублей, стартовые сборы – 564,1 млн), которая в момент выхода установила постковидный стартовый рекорд.

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ДЮНА 44,75
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
35,35
МОРТАЛ КОМБАТ 23,42

Восьмые ЕЛКИ предварительно освоили 451,4 тысяч рублей. Среди относительно недавних релизов это больше данных ДРАКУЛОВА (320,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн), но меньше показаталей аналогов LOVE (632 тысячи рублей, стартовые сборы – 47 млн) и ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,154 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 1 154,28
LOVE 632,0
 ЕЛКИ 8
451,4
ДРАКУЛОВ 320,5

Релиз для подготовленной аудитории ОСТРОВ БЕРГМАНА взял на предпродажах 39,9 тысяч. Это больше, чем было у СУПЕРЗВЕЗДЫ (26,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 1 млн), но меньше данных ленты МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (43,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 1,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ 43,3
ОСТРОВ БЕРГМАНА
39,9
СУПЕРЗВЕЗДА 26,6

Продюсерский проект Гильермо Дель Торо ОЛЕНЬИ РОГА предварительно заработал 37,4 тысяч рублей. Это расположило новинку между хоррорами КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (36,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 7 млн) и ВЗАПЕРТИ (40,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,5 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВЗАПЕРТИ 40,3
ОЛЕНЬИ РОГА
37,4
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ 36,9

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15.12.2021 Автор: Никита Никитин

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