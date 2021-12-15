Предпродажи уикенда: «Матрица: Воскрешение» опережает «Мортал Комбат»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как комикс-блокбастер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) сегодня уже вышел в российский прокат, мы рассмотрим долгожданное продолжение легендарной фантастической франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI), хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS), комедию ЕЛКИ 8 (MG) и драму ОСТРОВ БЕРГМАНА (EXP).
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ отметилась крайне уверенными предпродажами в размере 35,35 млн рублей. Это превосходит показатели вышедшей весной новой части другой культовой фантастической франшизы МОРТАЛ КОМБАТ (23,32 млн рублей, стартовые сборы – 475,4 млн) и уступает данным ДЮНЫ (44,75 млн рублей, стартовые сборы – 564,1 млн), которая в момент выхода установила постковидный стартовый рекорд.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ДЮНА
|44,75
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
|
35,35
|МОРТАЛ КОМБАТ
|23,42
Восьмые ЕЛКИ предварительно освоили 451,4 тысяч рублей. Среди относительно недавних релизов это больше данных ДРАКУЛОВА (320,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн), но меньше показаталей аналогов LOVE (632 тысячи рублей, стартовые сборы – 47 млн) и ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,154 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|1 154,28
|LOVE
|632,0
|ЕЛКИ 8
|
451,4
|ДРАКУЛОВ
|320,5
Релиз для подготовленной аудитории ОСТРОВ БЕРГМАНА взял на предпродажах 39,9 тысяч. Это больше, чем было у СУПЕРЗВЕЗДЫ (26,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 1 млн), но меньше данных ленты МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (43,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 1,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ
|43,3
|ОСТРОВ БЕРГМАНА
|
39,9
|СУПЕРЗВЕЗДА
|26,6
Продюсерский проект Гильермо Дель Торо ОЛЕНЬИ РОГА предварительно заработал 37,4 тысяч рублей. Это расположило новинку между хоррорами КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (36,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 7 млн) и ВЗАПЕРТИ (40,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,5 млн)
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Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВЗАПЕРТИ
|40,3
|ОЛЕНЬИ РОГА
|
37,4
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
|36,9
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15.12.2021 Автор: Никита Никитин