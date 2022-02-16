Предпродажи уикенда: «11 молчаливых мужчин» приближаются к «Стрельцову»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим футбольную ретро-драму ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP), военную драму ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP) и мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR).
Уверенными предпродажами отметился фильм Алексея Пименова 11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, предварительно освоивший 1,66 млн рублей. Это приближает новинку к СТРЕЛЬЦОВУ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн). Позади остались ленты НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,07 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН (1 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|СТРЕЛЬЦОВ
|1,813
|11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,658
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1,069
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|1,007
Военный боевик Андрея Кравчука ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ пока заработал почти 600 тысяч. Это расположило премьеру между аналогами НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и БРАТСТВО (511,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕБО
|936,1
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|599,5
|БРАТСТВО
|511,1
Новый отечественный мультфильм производства компании «Лицензионные бренды» ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ взял на предпродажах 248,1 тысяч рублей. Это чуть меньше показателей ПРИНЦЕССЫ И ДРАКОНА (260,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,3 млн) и заметно превосходит результаты мульфильмов ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРИНЦЕССА И ДРАКОН
|260,7
|ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
|248,1
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|94,98
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
16.02.2022 Автор: Никита Никитин