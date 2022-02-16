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Аналитика


Предпродажи уикенда: «11 молчаливых мужчин» приближаются к «Стрельцову»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим футбольную ретро-драму ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP), военную драму ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP) и мультфильм ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR).

Уверенными предпродажами отметился фильм Алексея Пименова 11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, предварительно освоивший 1,66 млн рублей. Это приближает новинку к СТРЕЛЬЦОВУ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн). Позади остались ленты НЕБЕСНАЯ КОМАНДА  (1,07 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН  (1 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
СТРЕЛЬЦОВ 1,813
11 МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,658
НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069
ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007

Военный боевик Андрея Кравчука ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ пока заработал почти 600 тысяч. Это расположило премьеру между аналогами НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и БРАТСТВО (511,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,4 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕБО 936,1
ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 599,5
БРАТСТВО 511,1

Новый отечественный мультфильм производства компании «Лицензионные бренды» ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ взял на предпродажах 248,1 тысяч рублей. Это чуть меньше показателей ПРИНЦЕССЫ И ДРАКОНА (260,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,3 млн) и заметно превосходит результаты мульфильмов ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИНЦЕССА И ДРАКОН 260,7
ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 248,1
ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 94,98

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16.02.2022 Автор: Никита Никитин

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