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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Утраченные иллюзии» обгоняют «Доктор Свисток»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую комедию ДОКТОР СВИСТОК (CRP), историческую драму  УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (BN) и триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD).

По уровню предпродаж остальные новинки опережает экранизация знаменитого романа Оноре де Бальзака УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ – 89,5 тысяч рублей. Французская лента более чем вдвое уступила фильму Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН  (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), но ощутимо опередила другую экранизацию ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ (19,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ 89,5
ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ 19,6

Пранк-комедия ДОКТОР СВИСТОК предварительно заработала 66,7 тысяч рублей. Это меньше, чем у аналогов СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (79,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн). В то же время СВИСТОК опередил комедию НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (63,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8
БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 79,1
ДОКТОР СВИСТОК 66,7
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 63,1

Триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ взял на предпродажах 53,2 тысяч рублей. Это больше, чем было у таких представителей жанра как ГОРОД ТАЙН (48,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ: СХВАТКА (30,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн) и В ЗАПАДНЕ (12,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).  

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ 53,2
ГОРОД ТАЙН 48,7
ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ: СХВАТКА 30,3
В ЗАПАДНЕ 12,2

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16.03.2022 Автор: Никита Никитин

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