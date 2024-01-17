Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину ВОЗДУХ (NMG), гоночную драму БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK), триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) и трагикомедию ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (VLG).
Военная драма ВОЗДУХ от режиссера Алексея Германа-младшего продемонстрировала внушительные предпродажи в размере 4,2 млн рублей. Новинка оставила позади прошлогодний аналог НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), а также наиболее близкие по тематике аналоги 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн) и ДЕВЯТАЕВ (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ВОЗДУХ
|4,211
|НЮРНБЕРГ
|2,848
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,580
|ДЕВЯТАЕВ
|0,874
Новая гоночная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ собрала 329 тысяч рублей. Новинка заметно уступила более масштабным проектам FORD ПРОТИВ FERRARI (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн), выступив на уровне независимого аналога ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ФЕРРАРИ
|2,000
|FORD ПРОТИВ FERRARI
|1,642
|ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|0,340
|БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ
|0,329
Триллер ИЗ ГЛУБИНЫ заработал на предпродажах 315,4 тысяч рублей. Это меньше показателей МЕГАЛОДОНА (364,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,7 млн), но превосходит данные других проектов ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн), ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и КАТАСТРОФА (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн) .
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МЕГАЛОДОН
|364,1
|ИЗ ГЛУБИНЫ
|315,4
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|145,7
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|121,2
|ПОДВОДНЫЙ КАПКАН
|119,5
|КАТАСТРОФА
|116,1
Предпродажи российской драмеди ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! составили 74,1 тысяч рублей. Новинка уступила не только другой комедии с участием Александры Бортич Я БОГИНЯ (256,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,8 млн), но и картинам ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (187,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (99,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,9 млн) и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (89,95 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|Я БОГИНЯ
|256,3
|ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
|187,8
|ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
|99,7
|ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ
|90,0
|ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!
|74,1
Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ
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17.01.2024 Автор: Никита Никитин