Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину ВОЗДУХ (NMG), гоночную драму БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK), триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) и трагикомедию ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (VLG).

Военная драма ВОЗДУХ от режиссера Алексея Германа-младшего продемонстрировала внушительные предпродажи в размере 4,2 млн рублей. Новинка оставила позади прошлогодний аналог НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), а также наиболее близкие по тематике аналоги 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн) и ДЕВЯТАЕВ (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ВОЗДУХ 4,211 НЮРНБЕРГ 2,848 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,580 ДЕВЯТАЕВ 0,874

Новая гоночная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ собрала 329 тысяч рублей. Новинка заметно уступила более масштабным проектам FORD ПРОТИВ FERRARI (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн), выступив на уровне независимого аналога ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФЕРРАРИ 2,000 FORD ПРОТИВ FERRARI 1,642 ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 0,340 БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ 0,329

Триллер ИЗ ГЛУБИНЫ заработал на предпродажах 315,4 тысяч рублей. Это меньше показателей МЕГАЛОДОНА (364,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,7 млн), но превосходит данные других проектов ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн), ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и КАТАСТРОФА (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн) .

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МЕГАЛОДОН 364,1 ИЗ ГЛУБИНЫ 315,4 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2 ПОДВОДНЫЙ КАПКАН 119,5 КАТАСТРОФА 116,1

Предпродажи российской драмеди ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! составили 74,1 тысяч рублей. Новинка уступила не только другой комедии с участием Александры Бортич Я БОГИНЯ (256,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,8 млн), но и картинам ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (187,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (99,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,9 млн) и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (89,95 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) Я БОГИНЯ 256,3 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 187,8 ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА 99,7 ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ 90,0 ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! 74,1

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

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17.01.2024 Автор: Никита Никитин