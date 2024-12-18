Предпродажи уикенда: «Кузя» почти догнал «Огниво», а «Братья» – «Зятя»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как ЕЛКИ 11 (NMG) уже вышли в формате превью, сегодня мы рассмотрим сказку ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK) и комедию БРАТЬЯ (CP).
Новый фэнтези-проект для всей семьи ДОМОВЕНОК КУЗЯ предварительно освоил 9,6 млн рублей. Новинка совсем немного уступила октябрьской сказке ОГНИВО (9,7 млн рублей, стартовые сборы – 274,9 млн) и опередила подавляющее большинство аналогов, включая фильмы про приключения МАНЮНИ в Москве (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), в деревне (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн) и в Новый год (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн). Также позади остались семейные ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОГНИВО
|9,662
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,586
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,834
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,864
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|1,974
Предпродажи новой комедии БРАТЬЯ составили 1,174 млн рублей. Новинка смогла обойти недавние аналоги ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,9 млн) и БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,8 млн). В то же время картина с участием Дениса Дорохова и Филиппа Киркорова уступила лентам ТЕЩА (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн, стартовые сборы – 107,3 млн) и ЗЯТЬ (1,285 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТЕЩА
|5,466
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ЗЯТЬ
|1,285
|БРАТЬЯ
|1,174
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|0,928
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|0,524
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ
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18.12.2024 Автор: Никита Никитин