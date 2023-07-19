Предпродажи уикенда: среди всех новинок впереди «Жанна Дюбарри»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильмы ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR) и КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL), костюмную мелодраму ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV) и боевик МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (KAP).

Лидером по предпродажам за счет превью- и спецпоказов стала историческая мелодрама ЖАННА ДЮБАРРИ, успевшая к текущему моменту собрать 3,4 млн рублей. За счет растянутого старта новинка смогла заметно превысить показатели лент ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 60,2 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (692,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЖАННА ДЮБАРРИ 3,417 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,3 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,863 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 0,815 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ 0,693

Среди анимационных премьер уикенда более внушительные предпродажи демонстрирует проект ПРОСТО СУПЕР. С предварительным результатом 218,7 тысяч рублей мультфильм приблизился к данным ЗВЕРОЛЭНДА (228,1 тысяч, стартовые сборы – 12,8 млн) и опередил недавно вышедшую анимацию ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн). В свою очередь, КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ с результатом 118,6 тысяч рублей уступил выпущенному неделю назад проекту про медведей Буни ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (149,1 тысяч, стартовые сборы – 17,8 млн), но обошел другой мультфильм из той же франшизы, ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч, стартовые сборы – 14,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗВЕРОЛЭНД 228,1 ПРОСТО СУПЕР 218,7 ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ 149,1 ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,0 КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ 118,6 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1

Южнокорейский экшн МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ предварительно собрал 37 тысяч рублей. Это меньше показателей аналогов ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и НЕ СЛЫШУ ЗЛА (53,6 тысяч, стартовые сборы – 2,2 млн), но больше предпродаж ленты ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА (22,7 тысяч, стартовые сборы – 3,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 92,8 НЕ СЛЫШУ ЗЛА 53,6 МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ 37,0 ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 22,7

Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ

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19.07.2023 Автор: Никита Никитин