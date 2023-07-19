Предпродажи уикенда: среди всех новинок впереди «Жанна Дюбарри»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильмы ПРОСТО СУПЕР (NMG/RUR) и КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (TNL), костюмную мелодраму ЖАННА ДЮБАРРИ (RWV) и боевик МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ (KAP).
Лидером по предпродажам за счет превью- и спецпоказов стала историческая мелодрама ЖАННА ДЮБАРРИ, успевшая к текущему моменту собрать 3,4 млн рублей. За счет растянутого старта новинка смогла заметно превысить показатели лент ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 60,2 млн), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (863,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,1 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (692,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЖАННА ДЮБАРРИ
|3,417
|ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
|1,3
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,863
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|0,815
|ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
|0,693
Среди анимационных премьер уикенда более внушительные предпродажи демонстрирует проект ПРОСТО СУПЕР. С предварительным результатом 218,7 тысяч рублей мультфильм приблизился к данным ЗВЕРОЛЭНДА (228,1 тысяч, стартовые сборы – 12,8 млн) и опередил недавно вышедшую анимацию ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн). В свою очередь, КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ с результатом 118,6 тысяч рублей уступил выпущенному неделю назад проекту про медведей Буни ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (149,1 тысяч, стартовые сборы – 17,8 млн), но обошел другой мультфильм из той же франшизы, ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч, стартовые сборы – 14,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
|ПРОСТО СУПЕР
|218,7
|ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ
|149,1
|ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА
|128,0
|КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ
|118,6
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
Южнокорейский экшн МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ предварительно собрал 37 тысяч рублей. Это меньше показателей аналогов ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и НЕ СЛЫШУ ЗЛА (53,6 тысяч, стартовые сборы – 2,2 млн), но больше предпродаж ленты ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА (22,7 тысяч, стартовые сборы – 3,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|92,8
|НЕ СЛЫШУ ЗЛА
|53,6
|МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ
|37,0
|ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
|22,7
Фото: кадр из фильма ЖАННА ДЮБАРРИ
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19.07.2023 Автор: Никита Никитин