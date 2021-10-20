Предпродажи уикенда: «Неисправимый Рон» опережает «My Little Pony»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), хоррор ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI), пародию ДРАКУЛОВ (CP), брутальную экшн-комедию ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG), британский байопик КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) и военную драму УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (SPPR).
Новая студийная анимация НЕИСПРАВИМЫЙ РОН взял на предпродажах более 634 тысяч рублей. Это больше, чем было у недавних аналогов MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (538,68 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,8 млн) и СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (517,24 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
|634,189
|MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|538,680
|СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|517,240
Пародия с Михаилом Галустяном ДРАКУЛОВ освоила 320,5 тысяч. Это превосходит показатели РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ ПРОТИВ ЗОМБИ (306,32 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,6 млн), но уступает данным комедии ДЕНЬ ГОРОДА (337,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДЕНЬ ГОРОДА
|337, 912
|
ДРАКУЛОВ
|
320,537
|РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
|306,320
Новая историческая драма с Бенедиктом Камбербатчем КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА успела заработать около 300 тысяч рублей. Это почти втрое превосходит уровень предпродаж вышедшего неделю назад похожего релиза ЭЙФЕЛЬ (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА
|
298,8
|
ЭЙФЕЛЬ
|
107,1
Фильм ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ собрал до старта 274,2 тысяч, что расположило премьеру между аналогами КЭНДИМЕН (162,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и ЗЛОЕ (331,56 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|
ЗЛОЕ
|
331,560
|
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ
|
274,223
|КЭНДИМЕН
|162,070
Умеренный уровень предпродаж демонстрирует проект с Джерардом Батлером ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП. Новинка заметно превзошла ДЕНЬ КУРКА (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но уступила ЗАСТУПНИКУ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) с Лиамом Нисоном.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|
ЗАСТУПНИК
|
95,8
|ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП
|89,7
|ДЕНЬ КУРКА
|47,8
Еще более скромные показатели наблюдаются у картины Игоря Угольникова УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ. С результатом 56,3 тысячи военная лента ощутимо проиграла другой исторической драме ИВАН ДЕНИСОВИЧ (83 тысячи рублей, стартовые сборы – 3,69 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИВАН ДЕНИСОВИЧ
|83,0
|УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ
|56,3
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20.10.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов