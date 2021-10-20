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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Неисправимый Рон» опережает «My Little Pony»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), хоррор ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI), пародию ДРАКУЛОВ (CP), брутальную экшн-комедию ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG), британский байопик КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) и военную драму УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ (SPPR). 

Новая студийная анимация НЕИСПРАВИМЫЙ РОН взял на предпродажах более 634 тысяч рублей. Это больше, чем было у недавних аналогов MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (538,68 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,8 млн) и СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (517,24 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 634,189
MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 538,680
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 517,240

Пародия с Михаилом Галустяном ДРАКУЛОВ освоила 320,5 тысяч. Это превосходит показатели РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ ПРОТИВ ЗОМБИ (306,32 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,6 млн), но уступает данным комедии ДЕНЬ ГОРОДА (337,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДЕНЬ ГОРОДА 337, 912
ДРАКУЛОВ
320,537
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 306,320

Новая историческая драма с Бенедиктом Камбербатчем КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА успела заработать около 300 тысяч рублей. Это почти втрое превосходит уровень предпродаж вышедшего неделю назад похожего релиза ЭЙФЕЛЬ (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КОШАЧЬИ МИРЫ  ЛУИСА УЭЙНА
298,8
ЭЙФЕЛЬ
107,1

Фильм ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ собрал до старта 274,2 тысяч, что расположило премьеру между аналогами КЭНДИМЕН (162,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и ЗЛОЕ (331,56 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗЛОЕ
331,560
ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ
274,223
КЭНДИМЕН 162,070

Умеренный уровень предпродаж демонстрирует проект с Джерардом Батлером ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП. Новинка заметно превзошла ДЕНЬ КУРКА (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), но уступила ЗАСТУПНИКУ (95,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) с Лиамом Нисоном.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗАСТУПНИК
95,8
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП 89,7
ДЕНЬ КУРКА 47,8

Еще более скромные показатели наблюдаются у картины Игоря Угольникова УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ. С результатом 56,3 тысячи военная лента ощутимо проиграла другой исторической драме ИВАН ДЕНИСОВИЧ (83 тысячи рублей, стартовые сборы – 3,69 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИВАН ДЕНИСОВИЧ 83,0
 УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ 56,3

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20.10.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов

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