Предпродажи уикенда: «Дыхание» вырвалось вперед
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Фаворит уикенда, комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI), как раз сегодня вышла в прокат, поэтому сегодня мы рассмотрим драму ДЫХАНИЕ (СР), новую картину Франсуа Озона МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (RWV / AOF) и мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG).
Новая картина Романа Каримова предварительно заработала 591,5 тысяч рублей. Новинка не дотянула до ленты НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), повторила показатели картины ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), и оставила позади фильмы ДОКТОР ЛИЗА (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|672,0
|ДЫХАНИЕ
|591,5
|ОДИН ВДОХ
|589,5
|ПО-МУЖСКИ
|258,4
|ДОКТОР ЛИЗА
|165,8
Ретро-комедия МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ освоила 360,8 тысяч рублей. Новая работа Француа Озона не дотянулась до ТРЕУГОЛЬНИКА ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но превзошла другие французские фильмы ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн) и ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
|360,8
|ОФИЦЕР И ШПИОН
|202,1
|ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
|156,4
ЗВЕРОГОНЩИКИ собрали на предпродажах 325,8 тысяч рублей. Анимация обошла аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч, стартовые сборы – 42,7 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|325.7
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
|266,9
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|180,5
Фото: кадр из фильма МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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21.06.2023 Автор: Никита Никитин