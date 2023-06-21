Предпродажи уикенда: «Дыхание» вырвалось вперед

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Фаворит уикенда, комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (NKI), как раз сегодня вышла в прокат, поэтому сегодня мы рассмотрим драму ДЫХАНИЕ (СР), новую картину Франсуа Озона МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (RWV / AOF) и мультфильм ЗВЕРОГОНЩИКИ (VLG).

Новая картина Романа Каримова предварительно заработала 591,5 тысяч рублей. Новинка не дотянула до ленты НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), повторила показатели картины ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн), и оставила позади фильмы ДОКТОР ЛИЗА (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НАЧАТЬ СНАЧАЛА 672,0 ДЫХАНИЕ 591,5 ОДИН ВДОХ 589,5 ПО-МУЖСКИ 258,4 ДОКТОР ЛИЗА 165,8

Ретро-комедия МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ освоила 360,8 тысяч рублей. Новая работа Француа Озона не дотянулась до ТРЕУГОЛЬНИКА ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), но превзошла другие французские фильмы ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн) и ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9 МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 360,8 ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1 ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4

ЗВЕРОГОНЩИКИ собрали на предпродажах 325,8 тысяч рублей. Анимация обошла аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч, стартовые сборы – 42,7 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗВЕРОГОНЩИКИ 325.7 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 266,9 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5

Фото: кадр из фильма МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

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21.06.2023 Автор: Никита Никитин