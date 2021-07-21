Аналитика


Предпродажи уикенда: «Время» опережает «Пилу: Спираль»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер ВРЕМЯ (UPI).

К сожалению, по фантастический экшену G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP) предпродажи открылись совсем недавно, поэтому цифры по релизу не релевантны.

Новый триллер режиссера М. Найт Шьямалана ВРЕМЯ взял на предпродажах 1,1 млн рублей. Таким образом, новинка опережает недавнюю ПИЛУ: СПИРАЛЬ (0,8 млн рублей, стартовые сборы – 71,2 млн), но отстает от другого свежего аналога ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (1,861 млн рублей, стартовые сборы – 111,3 млн).

       Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 1,861
ВРЕМЯ 1,095
ПИЛА: СПИРАЛЬ 0,808

 

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21.07.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов

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