Предпродажи уикенда: вперед вырвались «Бывшие»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастику МИРА (AK), семейные картины ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) и НОВАЯ ИГРУШКА (NKI) и мелодраму БЫВШИЕ. HAPPY END (CP).
Среди новинок лидирует романтическая драма БЫВШИЕ. HAPPY END. Полнометражное завершение популярного сериала Start предварительно освоило 1,97 млн рублей. Премьеру можно сравнить с другой фанатской франшизой романтической направленности ПОСЛЕ, третья часть которой отметилась предпродажами в размере 3,768 млн (стартовые сборы – 112,7 млн), а четвертая, вышедшая уже в этом году, собрала 3,426 млн (стартовые сборы – 59,1 млн). Также БЫВШИЕ оставили позади выходивший в декабре проект «Квартета И» ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,267 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 3
|3 767,8
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|3 426,2
|БЫВШИЕ. HAPPY END
|1 969,7
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|1 267,3
Новый отечественный семейный проект ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ отметился на старте суммой в 1,708 млн рублей. Новинка немного уступила аналогу КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (2 млн рублей, стартовые сборы – 39,9 млн), чей четверг пришелся на 1 сентября, но обошел другой семейный релиз, выпущенный недавно компанией «Вольга», комедию ЕЛКИ 9 (1,595 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|2 014,9
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1 708,1
|ЕЛКИ 9
|1 595,3
Семейная фантастика МИРА отметилась на старте результатом в 1 015,5 млн рублей. Показатели ленты Дмитрия Кисилева уступили западному аналогу БАМБЛБИ (1,555 млн рублей, стартовые сборы – 182,9 млн), также вышедшему в декабре. В то же время МИРА обошла летний фильм-катастрофу ОДНА (905 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн), которая выходила уже в условиях отсутствия голливудского контента. Также напомним, что МИРА успела заработать в рамках превью 12,5 млн рублей.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|БАМБЛБИ
|1 555,0
|МИРА
|1 015,5
|ОДНА
|0,905
Предпродажи французской комедии НОВАЯ ИГРУШКА составили 72,6 тысяч рублей. Новинка уступила американо-австралийской ленте РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и итальянской картине ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но обошла норвежский семейный проект ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,7
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
|НОВАЯ ИГРУШКА
|72,6
|ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
|35,5
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21.12.2022 Автор: Никита Никитин