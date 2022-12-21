Предпродажи уикенда: вперед вырвались «Бывшие»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастику МИРА (AK), семейные картины ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) и НОВАЯ ИГРУШКА (NKI) и мелодраму БЫВШИЕ. HAPPY END (CP).

Среди новинок лидирует романтическая драма БЫВШИЕ. HAPPY END. Полнометражное завершение популярного сериала Start предварительно освоило 1,97 млн рублей. Премьеру можно сравнить с другой фанатской франшизой романтической направленности ПОСЛЕ, третья часть которой отметилась предпродажами в размере 3,768 млн (стартовые сборы – 112,7 млн), а четвертая, вышедшая уже в этом году, собрала 3,426 млн (стартовые сборы – 59,1 млн). Также БЫВШИЕ оставили позади выходивший в декабре проект «Квартета И» ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,267 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 3 767,8 ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 3 426,2 БЫВШИЕ. HAPPY END 1 969,7 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 1 267,3

Новый отечественный семейный проект ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ отметился на старте суммой в 1,708 млн рублей. Новинка немного уступила аналогу КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (2 млн рублей, стартовые сборы – 39,9 млн), чей четверг пришелся на 1 сентября, но обошел другой семейный релиз, выпущенный недавно компанией «Вольга», комедию ЕЛКИ 9 (1,595 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 2 014,9 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1 708,1 ЕЛКИ 9 1 595,3

Семейная фантастика МИРА отметилась на старте результатом в 1 015,5 млн рублей. Показатели ленты Дмитрия Кисилева уступили западному аналогу БАМБЛБИ (1,555 млн рублей, стартовые сборы – 182,9 млн), также вышедшему в декабре. В то же время МИРА обошла летний фильм-катастрофу ОДНА (905 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн), которая выходила уже в условиях отсутствия голливудского контента. Также напомним, что МИРА успела заработать в рамках превью 12,5 млн рублей.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) БАМБЛБИ 1 555,0 МИРА 1 015,5 ОДНА 0,905

Предпродажи французской комедии НОВАЯ ИГРУШКА составили 72,6 тысяч рублей. Новинка уступила американо-австралийской ленте РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и итальянской картине ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но обошла норвежский семейный проект ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,7 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7 НОВАЯ ИГРУШКА 72,6 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 35,5

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

21.12.2022 Автор: Никита Никитин