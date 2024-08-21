Предпродажи уикенда: «Ворон» идет на уровне «Собирателя душ»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мистический экшн ВОРОН (VLG), отечественную детскую фантастику ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP), мультфильмы КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP) и ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL) и семейный фильм МОЙ ПИНГВИН (GF).

Предварительный результат мистического боевика ВОРОН равен 3,9 млн рублей. Из числа голливудских проектов, выходивших в России в последние годы, новинка не дотянулась до ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн) и повторила данные недавнего СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (3,9 млн, стартовые сборы – 121,5 млн). Также новинка обошла БОРДЕРЛЕНДС (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,6 рублей, стартовые сборы – 267,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,438 ВОРОН 3,931 СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,909 KING'S MAN: НАЧАЛО 3,840 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА 3,620 БОРДЕРЛЕНДС 2,474

Детский проект ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА предварительно собрал 446,5 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч, стартовые сборы – 46,2 млн), но превзошла АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч, стартовые сборы – 35,7 млн), РОБО (134,2 тысяч, стартовые сборы – 35 млн), ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч, стартовые сборы – 30,1 млн) и НАХИМОВЦЫ (237,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КРАСНАЯ ШАПОЧКА 662,3 ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА 446,5 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 РОБО 344,4 ВОЛШЕБНИКИ 264,5 НАХИМОВЦЫ 237,8

Из двух мультфильмов уикенда вперед выбрался проект КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА с результатом 349,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильмы ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч, стартовые сборы – 30,5 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но уступила проектам 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (429,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,4 млн).

В свою очередь, предпродажи мультфильма ГИГАНТЫ ЛА-МАНША составили 156,6 тысяч. Это меньше не только показателей уже упомяных 100% ВОЛК и КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ, но и, например, БОЛЬШОГО МАЛЕНЬКОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) 100% ВОЛК 570,8 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 429,7 КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА 349,8 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 266,9 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 ГИГАНТЫ ЛА-МАНША 156,6

Предварительный результат духоподъемного фильма МОЙ ПИНГВИН оказался равен 99,8 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед аналоги МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (329,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,7 млн), ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (171,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,5 млн) и ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (114,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МОЙ ВОЛК 700,3 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ 329,8 ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 171,1 ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР 114,7 МОЙ ПИНГВИН 99,2

Фото: кадр из фильма ВОРОН

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21.08.2024 Автор: Никита Никитин