Предпродажи уикенда: «Ворон» идет на уровне «Собирателя душ»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мистический экшн ВОРОН (VLG), отечественную детскую фантастику ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP), мультфильмы КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP) и ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL) и семейный фильм МОЙ ПИНГВИН (GF).
Предварительный результат мистического боевика ВОРОН равен 3,9 млн рублей. Из числа голливудских проектов, выходивших в России в последние годы, новинка не дотянулась до ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн) и повторила данные недавнего СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (3,9 млн, стартовые сборы – 121,5 млн). Также новинка обошла БОРДЕРЛЕНДС (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (3,6 рублей, стартовые сборы – 267,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|6,438
|ВОРОН
|3,931
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,909
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|3,840
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|3,620
|БОРДЕРЛЕНДС
|2,474
Детский проект ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА предварительно собрал 446,5 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч, стартовые сборы – 46,2 млн), но превзошла АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч, стартовые сборы – 35,7 млн), РОБО (134,2 тысяч, стартовые сборы – 35 млн), ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч, стартовые сборы – 30,1 млн) и НАХИМОВЦЫ (237,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|662,3
|ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА
|446,5
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|РОБО
|344,4
|ВОЛШЕБНИКИ
|264,5
|НАХИМОВЦЫ
|237,8
Из двух мультфильмов уикенда вперед выбрался проект КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА с результатом 349,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади мультфильмы ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (266,9 тысяч, стартовые сборы – 30,5 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но уступила проектам 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (429,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,4 млн).
В свою очередь, предпродажи мультфильма ГИГАНТЫ ЛА-МАНША составили 156,6 тысяч. Это меньше не только показателей уже упомяных 100% ВОЛК и КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ, но и, например, БОЛЬШОГО МАЛЕНЬКОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|100% ВОЛК
|570,8
|КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
|429,7
|КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА
|349,8
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|270,3
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
|266,9
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|
ГИГАНТЫ ЛА-МАНША
|156,6
Предварительный результат духоподъемного фильма МОЙ ПИНГВИН оказался равен 99,8 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед аналоги МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (329,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,7 млн), ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (171,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,5 млн) и ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (114,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЙ ВОЛК
|700,3
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|329,8
|ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|171,1
|ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР
|114,7
|МОЙ ПИНГВИН
|99,2
Фото: кадр из фильма ВОРОН
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21.08.2024 Автор: Никита Никитин