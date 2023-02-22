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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Папы против мам» обошли все новинки с большим отрывом

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российскую комедию ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (NKI), триллер БЕШЕНСТВО (VLG), анимацию РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (GF), нуар МАРЛОУ (PRD) и криминальную драму ЧЕКАГО (AK).

Стоит отметить, что у всех рассмотренных сегодня релизов наблюдаются повышенные показатели предпродаж из-за предстоящих длинных выходных. В большинстве случаев новинки превзошли показатели всех аналогов.

Самыми высокими препродажами среди новинок отметился новый отечественный семейный проект ПАПЫ ПРОТИВ МАМ - 2,343 млн рублей. Новинка превзошла аналог КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (2 млн рублей, стартовые сборы – 39,9 млн), чей четверг пришелся на 1 сентября. Также новый проект «Нашего кино» обошел другие семейные фильмы ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ИВАН СЕМЕНОВ - ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПАПЫ ПРОТИВ МАМ 2,343
КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 2,014
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,699
ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 0,663
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 0,505

Также больше 1 млн рублей на предпродажах взял триллер БЕШЕНСТВО - 1,237 млн. Новый фильм Дмитрия Дьяченко превзошел другой триллер про выживание ОДНА (904,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
БЕШЕНСТВО  1,237
ОДНА 0,905

Детектив МАРЛОУ предварительно освоил 723,8 тысяч рублей. Новый фильм с Лиамом Нисоном превзошел недавний ПОКЕРФЕЙС с Расселом Кроу (317,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,6 млн), а также проекты СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (279,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,7 млн)  и ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) с Мэлом Гибсоном.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МАРЛОУ 723,8
ПОКЕРФЕЙС 317,5
СИРОТСКИЙ БРУКЛИН 279,7
ВАЛЬДО 169,1

Отечественная криминальная драма ЧЕКАГО отметилась на старте суммой в 647,1 тысяч рублей. Премьера более чем в три раза превзошла другой недавний фильм про 90-е КЛИПМЕЙКЕРЫ (211,98 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), а также обошла остросюжетные картины ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн) и БЫК (51,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЧЕКАГО 647,1
КЛИПМЕЙКЕРЫ 212,0
ЗАВОД 163,6
БЫК 51,2

Мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ предварительно заработал 621,9 тысяч рублей. Анимация выступила идентично недавнему проекту ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (625,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и обошла прямого предшественника РОК ДОГ 2 (132,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 0,625
РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ 0,622
РОК ДОГ 2 0,133

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22.02.2023 Автор: Никита Никитин

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