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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Последний богатырь» более чем вдвое опережает «Конька-Горбунка»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) и мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI).

Триквел сверхпопулярной семейной фэнтези-франшизы успел взять на предпродажах 15,4 млн. Это заметно меньше, чем было у прошлогоднего сиквела, который, впрочем, выходил на большие экраны сразу в пятницу, 1 января. В то же время новинка более чем вдвое превзошла другой аналог КОНЕК-ГОРБУНОК (6,87 млн рублей, стартовые сборы – 277,7 млн за четырехдневный уикенд), хотя сказка Олега Погодина также служит не самым релевантным сравнением - ее старт пришелся на шестидневный праздничный февральский уикенд.

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 48,7
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,4
КОНЕК-ГОРБУНОК 6,87

ЗВЕРОПОЙ 2 предварительно освоил 2,87 млн. Это несильно опережает показатели оригинала (2,48 млн рублей, стартовые сборы – 337,4 млн), но зато существенно превосходит данные ГРИНЧА (400 тысяч рублей, стартовые сборы – 106,2 млн), который также выходил в кинотеатрах накануне длинных январских праздников. 

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
БОСС-МОЛОКОСОС 2 5,06
ЗВЕРОПОЙ 2
2,87
ЗВЕРОПОЙ 2,48
ГРИНЧ 0,4

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22.12.2021 Автор: Никита Никитин

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