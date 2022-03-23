Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российский мультфильм ФИННИК (CP), семейную комедию МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI) и зарубежную анимацию ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (MD).
Наиболее внушительные предварительные продажи наблюдаются у мультфильма ФИННИК - 2,38 млн рублей. Это заметно превоходит показатели как также вышедшего в марте ровно год назад мультфильма ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн),так и таких аналогов как ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ФИННИК
|2,38
|ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО
|1,361
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|1,301
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|0,345
Уверенные предпродажи наблюдаются у игровой семейной картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА - 540 тысяч рублей. Новинка уступает крупной прошлогодней мартовской премьере ПАЛЬМА (1,127 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн), но заметно опережает такие похожие проекты как ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 23 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПАЛЬМА
|1 127,0
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|0,541
|ЗАВТРАК У ПАПЫ
|151,8
|ДОРОГОЙ ПАПА
|67,9
Мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ взял пока на предпродажах 134,6 тысяч рублей. Это больше, чем было у проектов ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (98,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), РОК ДОГ 2 (120,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и, например, ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
|
ильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ
|134,6
|РОК ДОГ 2
|120,8
|ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ
|98,4
|ТВОРЦЫ СНОВ
|56,0
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23.03.2022 Автор: Никита Никитин