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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российский мультфильм ФИННИК (CP), семейную комедию МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI) и зарубежную анимацию ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (MD).

Наиболее внушительные предварительные продажи наблюдаются у мультфильма ФИННИК - 2,38 млн рублей. Это заметно превоходит показатели как также вышедшего в марте ровно год назад мультфильма ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн),так и таких аналогов как ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ФИННИК 2,38
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,361
КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,301
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 0,345

Уверенные предпродажи наблюдаются у игровой семейной картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА - 540 тысяч рублей. Новинка уступает крупной прошлогодней мартовской премьере ПАЛЬМА (1,127 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн), но заметно опережает такие похожие проекты как ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 23 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПАЛЬМА 1 127,0
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 0,541
ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8
ДОРОГОЙ ПАПА 67,9

Мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ взял пока на предпродажах 134,6 тысяч рублей. Это больше, чем было у проектов ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (98,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), РОК ДОГ 2 (120,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и, например, ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).

ильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 134,6
РОК ДОГ 2 120,8
ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ 98,4
ТВОРЦЫ СНОВ 56,0

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23.03.2022 Автор: Никита Никитин

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