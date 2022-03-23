Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российский мультфильм ФИННИК (CP), семейную комедию МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI) и зарубежную анимацию ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (MD).

Наиболее внушительные предварительные продажи наблюдаются у мультфильма ФИННИК - 2,38 млн рублей. Это заметно превоходит показатели как также вышедшего в марте ровно год назад мультфильма ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн),так и таких аналогов как ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФИННИК 2,38 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,361 КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,301 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 0,345

Уверенные предпродажи наблюдаются у игровой семейной картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА - 540 тысяч рублей. Новинка уступает крупной прошлогодней мартовской премьере ПАЛЬМА (1,127 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн), но заметно опережает такие похожие проекты как ЗАВТРАК У ПАПЫ (151,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,98 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (67,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 23 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПАЛЬМА 1 127,0 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 0,541 ЗАВТРАК У ПАПЫ 151,8 ДОРОГОЙ ПАПА 67,9

Мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ взял пока на предпродажах 134,6 тысяч рублей. Это больше, чем было у проектов ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (98,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн), РОК ДОГ 2 (120,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и, например, ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).

ильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 134,6 РОК ДОГ 2 120,8 ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ 98,4 ТВОРЦЫ СНОВ 56,0

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23.03.2022 Автор: Никита Никитин