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Аналитика


Предпродажи уикенда: мультфильм «Руслан и Людмила» опередил «Снежную королеву: Разморозка»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG), боевик ЗАЛОЖНИКИ (GF) и survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP).

Новый отечественный мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА предварительно заработал 815 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн, стартовые сборы – 55,1 млн), но в то же время смогла обойти другие похожие проекты СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (775,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн), КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (674,5 тысяч, стартовые сборы – 31,8 млн) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (625,2 тысяч, стартовые сборы – 31,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,310
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,10
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 0,815
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА 0,776
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 0,675
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 0,625

Новый экшн ЗАЛОЖНИКИ отметился на старте предпродажами в размере 302 тысячи рублей. Это меньше показателей недавнего боевика с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы –  66,9 млн), но превосходит данные других проектов с участием Лиама Нисона – ЧЕСТНЫЙ ВОР (93,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КРУШЕНИЕ 848,4
ЗАЛОЖНИКИ 302,0
ЧЕСТНЫЙ ВОР 93,6
ЗАСТУПНИК 89,5
ФЛЕШБЭК 82,4

Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН предварительно освоил 128,3 тысяч рублей. Новинка уступила похожим проектам ВЫШКА (164 тысячи, стартовые сборы – 27,3 млн) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч, стартовые сборы – 19,6 млн), но смогла оставить позади ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч, стартовые сборы – 23,5 млн), НА КРАЮ (120,5 тысяч, стартовые сборы – 13,5 млн), СИНЮЮ БЕЗДНУ 2 (105,5 тысяч, стартовые сборы – 28 млн) и ВЕРШИНУ СТРАХА (74,5 тысяч, стартовые сборы – 16 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВЫШКА 164,0
ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7
ПОДВОДНЫЙ КАПКАН 128,3
ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2
НА КРАЮ 120,5
СИНЯЯ БЕЗДНА 2 105,5
ВЕРШИНА СТРАХА 75,4

Фото: кадр из мультфильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА

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23.08.2023 Автор: Никита Никитин

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