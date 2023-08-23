Предпродажи уикенда: мультфильм «Руслан и Людмила» опередил «Снежную королеву: Разморозка»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (VLG), боевик ЗАЛОЖНИКИ (GF) и survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (CP).
Новый отечественный мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА предварительно заработал 815 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн, стартовые сборы – 55,1 млн), но в то же время смогла обойти другие похожие проекты – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (775,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн), КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (674,5 тысяч, стартовые сборы – 31,8 млн) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (625,2 тысяч, стартовые сборы – 31,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|1,310
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,10
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|0,815
|СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|0,776
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|0,675
|ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|0,625
Новый экшн ЗАЛОЖНИКИ отметился на старте предпродажами в размере 302 тысячи рублей. Это меньше показателей недавнего боевика с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), но превосходит данные других проектов с участием Лиама Нисона – ЧЕСТНЫЙ ВОР (93,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), ЗАСТУПНИК (89,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КРУШЕНИЕ
|848,4
|ЗАЛОЖНИКИ
|302,0
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|93,6
|ЗАСТУПНИК
|89,5
|ФЛЕШБЭК
|82,4
Survival-триллер ПОДВОДНЫЙ КАПКАН предварительно освоил 128,3 тысяч рублей. Новинка уступила похожим проектам ВЫШКА (164 тысячи, стартовые сборы – 27,3 млн) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч, стартовые сборы – 19,6 млн), но смогла оставить позади ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч, стартовые сборы – 23,5 млн), НА КРАЮ (120,5 тысяч, стартовые сборы – 13,5 млн), СИНЮЮ БЕЗДНУ 2 (105,5 тысяч, стартовые сборы – 28 млн) и ВЕРШИНУ СТРАХА (74,5 тысяч, стартовые сборы – 16 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВЫШКА
|164,0
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|145,7
|ПОДВОДНЫЙ КАПКАН
|128,3
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|121,2
|НА КРАЮ
|120,5
|СИНЯЯ БЕЗДНА 2
|105,5
|ВЕРШИНА СТРАХА
|75,4
Фото: кадр из мультфильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
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23.08.2023 Автор: Никита Никитин