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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Собиратель душ» претендует на лучший старт года среди зарубежных релизов

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK), мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP), спортивную драму В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ (NKI) и семейный проект ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (RUR)

Крайне солидные предпродажи демонстрирует ПОВЕЛИТЕЛЬ ДУШ, предварительно заработавший 3,8 млн. Столь высокие данные предпродаж можно списать на фанатский ажиотаж поклонников хорроров, и сущестует вероятность, что приток аудитории спадет в выходные и множитель уикенда будет не столь впечатляющим. Но так или иначе фильм ужасов с Николасом Кейджем и Майкой Монро готовится показать один из лучших стартов для официальных зарубежных релизов с начала года. Новинка уже кратно обошла любые прямые аналоги, включая МАЯК (1,073 млн рублей, стартовые сборы – 15,6 млн), ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (985,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,830
МАЯК 1,073
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ 0,985
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 0,534
ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 0,331
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 0,232

Другой приятный сюрприз уикенда, возможно, преподнесет южнокорейский семейный проект ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Лента предварительно освоила 249,7 тысяч рублей. Это ставит новинку выше большинства похожих проектов, включая картины МОЙ ПЕС РУНИ (225,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), ДЕТЕКТИВ ТАБО (217,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (170,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 249,7
МОЙ ПЕС РУНИ 225,7
ДЕТЕКТИВ ТАБО 217,1
ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 170,1

Предпродажи спортивной ленты В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ составили 114,3 тысяч рублей. Новинка проиграла таким картинам, как НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), ЛЕГЕНДА О САМБО (613 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (333 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла ленты СПАРТА (94,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,3 млн) и БУЛЬТЕРЬЕР (38,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НАЧАТЬ СНАЧАЛА 672,0
ЛЕГЕНДА О САМБО 613,0
ОДИН ВДОХ 589,5
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 333,0
В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ 114,3
СПАРТА 94,3
БУЛЬТЕРЬЕР 38,9

Анимация ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ предварительно освоила 86,1 тысяч рублей. Новинка оставила позади прямого предшественника ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (36,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), но в то же время уступила мультфильмам ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (148,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3
ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ 148,1
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1
ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ 86,1
ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 36,3

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

24.07.2024 Автор: Никита Никитин

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