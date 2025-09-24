Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину АВГУСТ (CP) и драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (RUR).
Военный детектив АВГУСТ предварительно заработал 8,8 млн рублей. Новинка уступила майскому аналогу В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9,1 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн), но обошла большинство других референсов, включая ретро-триллер КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,672 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), военную драму ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), исторические экшны СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 134,9 млн) и ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн), военный триллер НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн) и ретро-мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|9,077
|АВГУСТ
|8,766
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|5,672
|ВОЗДУХ
|3,982
|СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|3,900
|ЗЛОЙ ГОРОД
|3,438
|НЮРНБЕРГ
|2,845
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
Драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ предварительно собрало 91,3 тысячи рублей. Новинка не дотянулась до картин ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн), но немного опередила ленту УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (89,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 2,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
|156,4
|ЭЙФЕЛЬ
|139,4
|ЦВЕТА ВРЕМЕНИ
|91,3
|УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
|89,1
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
24.09.2025 Автор: Никита Никитин