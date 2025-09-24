top banner

Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину АВГУСТ (CP) и драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (RUR).

Военный детектив АВГУСТ предварительно заработал 8,8 млн рублей. Новинка уступила майскому аналогу В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (9,1 млн рублей, стартовые сборы – 235,4 млн), но обошла большинство других референсов, включая ретро-триллер КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,672 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), военную драму ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), исторические экшны СЕРДЦЕ ПАРМЫ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 134,9 млн) и ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн), военный триллер НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн) и ретро-мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн  рублей, стартовые сборы – 160,8 млн).

Фильм

Уровень предпродаж
(млн рублей)
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 9,077
АВГУСТ 8,766
КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672
ВОЗДУХ 3,982
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 3,900
ЗЛОЙ ГОРОД 3,438
НЮРНБЕРГ 2,845
ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743

Драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ предварительно собрало 91,3 тысячи рублей. Новинка не дотянулась до картин ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн), но немного опередила ленту УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (89,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 2,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4
ЭЙФЕЛЬ 139,4
ЦВЕТА ВРЕМЕНИ 91,3
УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ 89,1

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

24.09.2025 Автор: Никита Никитин

