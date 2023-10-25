Предпродажи уикенда: фэнтези «По щучьему велению» идет на лучший старт со времен «Вызова»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG), историческую ленту ИМПЕРАТРИЦЫ (CP), триллер КОШКИ-МЫШКИ (VLG).

Сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ показала лучшие предпродажи со времен апрельского ВЫЗОВА. Новинка предварительно освоила впечатляющие 16,5 млн, что меньше данных фильма Клима Шипенко (49,4 млн рублей, стартовые сборы – 426,1 млн), но уже превосходит показатели жанрово близкой ленты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн). Также новая сказка заметно превзошла аналог КОНЕК-ГОРБУНОК, сумевшего накануне шестидневного уикенда предварительно заработать 5,9 млн рублей, а всего за первые четыре дня проката с четверга по воскресенье собрать 277,7 млн рублей. Также позади осталась другая недавняя сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ВЫЗОВ 49,357 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 16,465 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,724 КОНЕК-ГОРБУНОК 5,889 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704

Лента ИМПЕРАТРИЦЫ предварительно заработала 841,5 тысяч рублей. Это ощутимо меньше, чем было у первой части франшизы ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 67 млн). В то же время полудокументальный проект опередил игровую ленту АМАНАТ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 2,637 ИМПЕРАТРИЦЫ 0,841 АМАНАТ 0,425

Предпродажи триллера КОШКИ-МЫШКИ достигли 72,9 тысяч рублей. Новинка проиграла фильмам ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (189,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн) и СТОП-СЛОВО (94,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн), но превзошла картины ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (50,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн), КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (18,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн) и НЕВЕДИМКА (11,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ 189,7 СТОП-СЛОВО 94,7 КОШКИ-МЫШКИ 72,9 ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ 50,2 КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ 18,5 НЕВИДИМКА 11,3

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

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25.10.2023 Автор: Никита Никитин