Предпродажи уикенда: «Северный полюс» уступает «Обезьяне»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим патриотическую ретро-драму СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP), хоррор ОБЕЗЬЯНА (GF), триллер КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG), мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (AK).
В лидеры по предпродажам вырвался зарубежный фильм ужасов ОБЕЗЬЯНА. С результатом 2,9 млн рублей новый фильм Осгуда Перкинса уступил предыдущей работе режиссера СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), но обошел другие хоррор-хиты прошлого года ЕРЕТИК (2,27 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн), УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн) и СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,910
|ОБЕЗЬЯНА
|2,868
|ЕРЕТИК
|2,273
|УЖАСАЮЩИЙ 3
|2,075
|СУБСТАНЦИЯ
|1,010
Криминальная драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО предварительно собрала 1,278 млн рублей. Обладатель Гран-При фестиваля «Маяк» уступил таким успешным аналогам как ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова (1,54 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и НЕЛЮБОВЬ Андрея Звигинцева (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн), но превзошла другие фильмы для подготовленной аудитории – СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн без учета превью) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1,544
|НЕЛЮБОВЬ
|1,362
|КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|1,278
|СНЕГИРЬ
|0,348
|ПО-МУЖСКИ
|0,258
|ПОДЕЛЬНИКИ
|0,168
Приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС предварительно заработала 1,276 млн рублей. Картина уступила большинству аналогов, включая ленты НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн), ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн), ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,89 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн) и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), но превзошла военные драмы ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и КАЛАШНИКОВ (817,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,9 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|3,651
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|2,542
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|1,894
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,598
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|1,276
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,896
|КАЛАШНИКОВ
|0,817
Мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ предварительно освоил 182,2 тысяч рублей. Новинка превзошла проект ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), но проиграла большинству аналогов – СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), СУПЕРСАНТА (285,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА
|427,0
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|362,6
|СУПЕРСАНТА
|285,4
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|201,3
|КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|182,2
|ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ
|120,7
Фото: кадр из фильма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
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26.02.2025 Автор: Никита Никитин