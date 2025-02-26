Предпродажи уикенда: «Северный полюс» уступает «Обезьяне»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим патриотическую ретро-драму СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP), хоррор ОБЕЗЬЯНА (GF), триллер КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG), мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (AK).

В лидеры по предпродажам вырвался зарубежный фильм ужасов ОБЕЗЬЯНА. С результатом 2,9 млн рублей новый фильм Осгуда Перкинса уступил предыдущей работе режиссера СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), но обошел другие хоррор-хиты прошлого года ЕРЕТИК (2,27 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн), УЖАСАЮЩИЙ 3 (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 67,9 млн) и СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,910 ОБЕЗЬЯНА 2,868 ЕРЕТИК 2,273 УЖАСАЮЩИЙ 3 2,075 СУБСТАНЦИЯ 1,010

Криминальная драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО предварительно собрала 1,278 млн рублей. Обладатель Гран-При фестиваля «Маяк» уступил таким успешным аналогам как ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова (1,54 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и НЕЛЮБОВЬ Андрея Звигинцева (1,36 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн), но превзошла другие фильмы для подготовленной аудитории – СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн без учета превью) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1,544 НЕЛЮБОВЬ 1,362 КОНЧИТСЯ ЛЕТО 1,278 СНЕГИРЬ 0,348 ПО-МУЖСКИ 0,258 ПОДЕЛЬНИКИ 0,168

Приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС предварительно заработала 1,276 млн рублей. Картина уступила большинству аналогов, включая ленты НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн), ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн), ЧЕРНОБЫЛЬ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 163,3 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,89 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн) и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), но превзошла военные драмы ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и КАЛАШНИКОВ (817,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,9 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,651 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743 ЧЕРНОБЫЛЬ 2,542 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 1,276 ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,896 КАЛАШНИКОВ 0,817

Мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ предварительно освоил 182,2 тысяч рублей. Новинка превзошла проект ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), но проиграла большинству аналогов – СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), СУПЕРСАНТА (285,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн) и БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА 427,0 НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 362,6 СУПЕРСАНТА 285,4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 201,3 КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 182,2 ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 120,7

Фото: кадр из фильма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

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26.02.2025 Автор: Никита Никитин