Предпродажи уикенда: «Мастер» обошел «Неудержимых 4» и «Охоту на воров 2»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик МАСТЕР (GF), ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (AK) и спортивный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO).
Новый экшн с Джейсоном Стэйтемом МАСТЕР опредварительно освоил 2,7 млн рублей. Новинка уступила другим проектам экшн-звезды ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), а также мистическому боевику ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн), но в то же время оставила позади многие другие аналоги: БОРДЕРЛЭНДС (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), ПЕРЕВОДЧИК (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн), НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн), ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн) и ГИПНОТИК (652,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,4 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|8,013
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|6,439
|ВОРОН
|3,942
|МАСТЕР
|2,689
|БОРДЕРЛЭНДС
|2,474
|ПЕРЕВОДЧИК
|1,504
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|1,153
|ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА
|0,975
|КРУШЕНИЕ
|0,848
|ГИПНОТИК
|0,653
Предпродажи подростковой ленты ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ составили 534,5 тысяч рублей. Тем самым новинка обошла картины 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,6 млн), ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн) и КОРЕША (129,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
|534,5
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|376,3
|ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
|184,3
|КОРЕША
|129,9
Ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ предварительно заработал 108,6 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до картин ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), ПО ЛЮБВИ (437,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и ПО БАРАМ (120,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн), но превзошла комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн) и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|714,7
|ПО ЛЮБВИ
|437,4
|КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ
|137,6
|ПО БАРАМ
|120,9
|ПОХОДУ ЛЮБОВЬ
|108,6
|НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
|83,1
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|80,0
Фото: кадр из фильма МАСТЕР
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26.03.2025 Автор: Никита Никитин