Предпродажи уикенда: «Мастер» обошел «Неудержимых 4» и «Охоту на воров 2»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик МАСТЕР (GF), ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (AK) и спортивный экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO).

Новый экшн с Джейсоном Стэйтемом МАСТЕР опредварительно освоил 2,7 млн рублей. Новинка уступила другим проектам экшн-звезды ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), а также мистическому боевику ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн), но в то же время оставила позади многие другие аналоги: БОРДЕРЛЭНДС (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), ПЕРЕВОДЧИК (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн), НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн), ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн) и ГИПНОТИК (652,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ 8,013 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,439 ВОРОН 3,942 МАСТЕР 2,689 БОРДЕРЛЭНДС 2,474 ПЕРЕВОДЧИК 1,504 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153 ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА 0,975 КРУШЕНИЕ 0,848 ГИПНОТИК 0,653

Предпродажи подростковой ленты ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ составили 534,5 тысяч рублей. Тем самым новинка обошла картины 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,6 млн), ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн) и КОРЕША (129,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ 534,5 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 376,3 ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 184,3 КОРЕША 129,9

Ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ предварительно заработал 108,6 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до картин ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), ПО ЛЮБВИ (437,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и ПО БАРАМ (120,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн), но превзошла комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн) и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ 714,7 ПО ЛЮБВИ 437,4 КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6 ПО БАРАМ 120,9 ПОХОДУ ЛЮБОВЬ 108,6 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1 БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 80,0

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

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26.03.2025 Автор: Никита Никитин