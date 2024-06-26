Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Мой любимый чемпион»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI), комедию БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP), мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG), хорроры ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) и СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF).

По предпродажам лидирует семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН с результатом 314,9 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,6 млн рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но зато обошла другие аналоги – СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 млн рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и вторую часть МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) Я – МЕДВЕДЬ 973,6 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,8 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 314,9 СОЛНЦЕ НА ВКУС 258,2 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 125,5

Анимация ЭММА В МИРЕ ЛАМ предварительно заработала 244,7 тысяч рублей. Новинка уступила проекту АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), но обогнала мультфильмы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 279,0 ЭММА В МИРЕ ЛАМ 244,7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 ПРОСТО СУПЕР 208,6

Предварительный результат комедии БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ оказался почти идентичен данным мультфильма и составил 244,7 тысяч рублей. Новая лента с участием Романа Курцына проиграла картинам ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), но превзошла комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (194 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 251,3 БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 244,7 СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ 194,0

Из двух хорроров уикенда вперед вырвалась картина ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ, заработавшая 152,1 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше показателей январского релиза ИЗ ГЛУБИНЫ (293,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,7 млн), но в то же время превосходит данные похожих лент ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

В свою очередь, фильм ужасов СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ освоил 110,6 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до хоррора СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но оставила позади проекты БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (60,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ИЗ ГЛУБИНЫ 293,4 СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2 ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ 152,1 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ 121,2 СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ 110,6 БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 95,9 ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ 83,1 ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ 60,6

Фото: кадр из мультфильма МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН

26.06.2024 Автор: Никита Никитин