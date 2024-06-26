Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Мой любимый чемпион»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI), комедию БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP), мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG), хорроры ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) и СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF).
По предпродажам лидирует семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН с результатом 314,9 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,6 млн рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но зато обошла другие аналоги – СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 млн рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и вторую часть МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|Я – МЕДВЕДЬ
|973,6
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,8
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
|314,9
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|258,2
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|125,5
Анимация ЭММА В МИРЕ ЛАМ предварительно заработала 244,7 тысяч рублей. Новинка уступила проекту АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), но обогнала мультфильмы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ПРОСТО СУПЕР (208,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ
|279,0
|ЭММА В МИРЕ ЛАМ
|244,7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|ПРОСТО СУПЕР
|208,6
Предварительный результат комедии БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ оказался почти идентичен данным мультфильма и составил 244,7 тысяч рублей. Новая лента с участием Романа Курцына проиграла картинам ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), но превзошла комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (194 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|251,3
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|244,7
|СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
|194,0
Из двух хорроров уикенда вперед вырвалась картина ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ, заработавшая 152,1 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше показателей январского релиза ИЗ ГЛУБИНЫ (293,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,7 млн), но в то же время превосходит данные похожих лент ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (121,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).
В свою очередь, фильм ужасов СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ освоил 110,6 тысяч рублей. Новинка не дотянулась до хоррора СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), но оставила позади проекты БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (60,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЗ ГЛУБИНЫ
|293,4
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ
|152,1
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|145,7
|ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
|121,2
|СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ
|110,6
|БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
|95,9
|ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ
|83,1
|ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ
|60,6
Фото: кадр из мультфильма МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
26.06.2024 Автор: Никита Никитин