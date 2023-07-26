Предпродажи уикенда: комедия «За Палыча!» опередила «Непослушника» и «Быть»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ЗА ПАЛЫЧА! (CP), семейную фантаситку ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF), драмеди О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ (PVZGL) и хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP).
Комедия ЗА ПАЛЫЧА! смогла предварительно заработать 903 тысячи рублей. Тем самым она смогла превзойти аналоги НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и БУМЕРАНГ (352,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ЗА ПАЛЫЧА!
|902,9
|НЕПОСЛУШНИК
|880,8
|БЫТЬ
|818,0
|БУМЕРАНГ
|352,1
Предпродажи семейной фантастики ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ составили 159,5 тысяч рублей. Новинка не смогла подняться на уровень недавно вышедших лент ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), но в то же время обошла ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), КАСПЕРА (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн) и ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
|264,2
|НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
|226,4
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|159,5
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
|КАСПЕР
|72,3
|ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|45,2
Драмеди О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ освоило 78,7 тысяч рублей. Испанская картина уступила итальянской ленте СУПЕРГЕРОИ (107,8 тысяч, стартовые сборы – 4,3 млн), но опередила фильмы ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (47,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и СОСЕДИ СВЕРХУ (43,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СУПЕРГЕРОИ
|107,8
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ
|78,7
|ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
|47,5
|СОСЕДИ СВЕРХУ
|43,2
Новый хоррор компании «Экспонента» РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА освоил 88,6 тысячи рублей. Это меньше, чем было у недавнего фильма ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но превосходит данные лент ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (22,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА
|88,6
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|66,7
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
|ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА
|22,8
Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!
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26.07.2023 Автор: Никита Никитин