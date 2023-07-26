Предпродажи уикенда: комедия «За Палыча!» опередила «Непослушника» и «Быть»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ЗА ПАЛЫЧА! (CP), семейную фантаситку ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (CPF), драмеди О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ (PVZGL) и хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (EXP).

Комедия ЗА ПАЛЫЧА! смогла предварительно заработать 903 тысячи рублей. Тем самым она смогла превзойти аналоги НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и БУМЕРАНГ (352,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ЗА ПАЛЫЧА! 902,9 НЕПОСЛУШНИК 880,8 БЫТЬ 818,0 БУМЕРАНГ 352,1

Предпродажи семейной фантастики ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ составили 159,5 тысяч рублей. Новинка не смогла подняться на уровень недавно вышедших лент ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), но в то же время обошла ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), КАСПЕРА (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн) и ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (45,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,2 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 226,4 ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 159,5 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 КАСПЕР 72,3 ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ 45,2

Драмеди О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ освоило 78,7 тысяч рублей. Испанская картина уступила итальянской ленте СУПЕРГЕРОИ (107,8 тысяч, стартовые сборы – 4,3 млн), но опередила фильмы ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (47,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и СОСЕДИ СВЕРХУ (43,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СУПЕРГЕРОИ 107,8 О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕЗНАКОМЦЫ 78,7 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 47,5 СОСЕДИ СВЕРХУ 43,2

Новый хоррор компании «Экспонента» РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА освоил 88,6 тысячи рублей. Это меньше, чем было у недавнего фильма ужасов КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но превосходит данные лент ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (22,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА 88,6 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5 ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА 22,8

Фото: кадр из фильма ЗА ПАЛЫЧА!

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26.07.2023 Автор: Никита Никитин