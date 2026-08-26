Предпродажи уикенда: новый «Лунтик» поднялся выше всех

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG), боевик МЯТЕЖ (AK) и триллер ПЕНТХАУС (PVZGL).

Предпродажи анимации ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ составили 4,2 млн рублей. Тем самым новинка опередила большинство аналогов, включая прямого предшественника с подзаголовоком ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), а также мультфильм ФИННИК (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн) и недавний гибридный релиз СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 74,9 млн). Также позади остались все части летнего мультальманаха ТРИ БОГАТЫРЯ, включая НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (1,87 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн) и НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (1,23 млн рублей, стартовые сборы – 47,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 4,246 ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3,920 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 3,609 ФИННИК 2,233 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 1,870 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 1,230

Экшн МЯТЕЖ предварительно заработал 1,6 млн рублей. Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли уступил прошлогоднему МАСТЕРУ (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн) и недавнему УБЕЖИЩУ (2,35 млн рублей, стартовые сборы – 95,1 млн), но в то же время превзошел другой проект с участием актера НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн). Также новинка расположилась выше триллеров ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАСТЕР 2,651 УБЕЖИЩЕ 2,354 МЯТЕЖ 1,615 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153 ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА 0,975 КРУШЕНИЕ 0,848

Триллер ПЕНТХАУС предварительно освоил 637,2 тысячи рублей. Новинка обошла другую работу режиссера Степана Бурнашева, АЙТА (471,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,8 млн без учета превью), а также оставила позади картину Дмитрия Давыдова ПУГАЛО (296,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,9 млн без учета превью) и хоррор ИЧЧИ (104,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3 млн без учета превью).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПЕНТХАУС 637,2 АЙТА 471,8 ПУГАЛО 296,5 ИЧЧИ 104,3

Фото: кадр из мультфильма ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

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26.08.2026 Автор: Никита Никитин