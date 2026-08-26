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Аналитика


Предпродажи уикенда: новый «Лунтик» поднялся выше всех

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG), боевик МЯТЕЖ (AK) и триллер ПЕНТХАУС  (PVZGL).

Предпродажи анимации ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ составили 4,2 млн рублей. Тем самым новинка опередила большинство аналогов, включая прямого предшественника с подзаголовоком ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), а также мультфильм ФИННИК (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн) и недавний гибридный релиз СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 74,9 млн). Также позади остались все части летнего мультальманаха ТРИ БОГАТЫРЯ, включая НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (1,87 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн) и НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (1,23 млн рублей, стартовые сборы – 47,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 4,246
ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3,920
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 3,609
ФИННИК 2,233
ТРИ БОГАТЫРЯНИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2  1,870
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 1,230

Экшн МЯТЕЖ предварительно заработал 1,6 млн рублей. Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли уступил прошлогоднему МАСТЕРУ (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн) и недавнему УБЕЖИЩУ (2,35 млн рублей, стартовые сборы – 95,1 млн), но в то же время превзошел другой проект с участием актера НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн). Также новинка расположилась выше триллеров ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАСТЕР 2,651
УБЕЖИЩЕ 2,354
МЯТЕЖ 1,615
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153
ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА 0,975
КРУШЕНИЕ 0,848

Триллер ПЕНТХАУС предварительно освоил 637,2 тысячи рублей. Новинка обошла другую работу режиссера Степана Бурнашева, АЙТА (471,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,8 млн без учета превью), а также оставила позади картину Дмитрия Давыдова ПУГАЛО (296,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,9 млн без учета превью) и хоррор ИЧЧИ (104,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3 млн без учета превью). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПЕНТХАУС 637,2
АЙТА 471,8
ПУГАЛО 296,5
ИЧЧИ 104,3

Фото: кадр из мультфильма ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

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26.08.2026 Автор: Никита Никитин

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