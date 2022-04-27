Предпродажи уикенда: фильм «1941. Крылья над Берлином» опережает «Первый Оскар»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP), семейную комедию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI), мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG), военный триллер ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD).
Отметим, что предстоящий уикенд — праздничный, и он будет длится целых шесть дней. В подобной ситуации показатели предпродаж несколько искажаются, так как зрители «размазываются» на более продолжительный отрезок времени.
Военная экшн-драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ предварительно заработала 1,58 млн рублей. Это заметно больше, чем было у недавно вышедшего аналога ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн). Также новинка опередила проекты ДЕВЯТАЕВ (874 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн) и СОБИБОР (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 104,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ*
|1,582*
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,895
|ДЕВЯТАЕВ
|0,874
|СОБИБОР
|0,672
Семейная ретро-картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ собрала на предпродажах 463,4 тысяч рублей. Новинка уступила недавно вышедшему аналогу МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но опередила РОБО (344,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,8
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|463,4*
|РОБО
|344,4
Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ немного отстал от АРТЕКА, собрав 414,6 тысяч рублей. БУКА смог превзойти ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн) и недавнего МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|БУКА
|414,6*
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|345,4
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
Военный детектив с Колином Фертом ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» предварительно освоила 182,6 тысяч рублей. Это меньше, чем было у шпионского ретро-триллера ИГРЫ ШПИОНОВ (199,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но больше показателей драмы РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (129,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ИГРЫ ШПИОНОВ
|199,8
|ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ»
|182,6*
|РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
|129,1*
* Данные за шестидневный уикенд
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27.04.2022 Автор: Никита Никитин