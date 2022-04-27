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Аналитика


Предпродажи уикенда: фильм «1941. Крылья над Берлином» опережает «Первый Оскар»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную картину 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP), семейную комедию АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI), мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG), военный триллер ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD).

Отметим, что предстоящий уикенд — праздничный, и он будет длится целых шесть дней. В подобной ситуации показатели предпродаж несколько искажаются, так как зрители «размазываются» на более продолжительный отрезок времени.

Военная экшн-драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ предварительно заработала 1,58 млн рублей. Это заметно больше, чем было у недавно вышедшего аналога ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн). Также новинка опередила проекты ДЕВЯТАЕВ (874 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн) и СОБИБОР (672 тысяч рублей, стартовые сборы – 104,4 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ* 1,582*
ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,895
ДЕВЯТАЕВ 0,874
СОБИБОР 0,672

Семейная ретро-картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ собрала на предпродажах 463,4 тысяч рублей. Новинка уступила недавно вышедшему аналогу МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но опередила РОБО (344,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 35 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,8
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 463,4*
РОБО 344,4

Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ немного отстал от АРТЕКА, собрав 414,6 тысяч рублей. БУКА смог превзойти ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн) и недавнего МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БУКА 414,6*
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 345,4
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2

Военный детектив с Колином Фертом ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» предварительно освоила 182,6 тысяч рублей. Это меньше, чем было у шпионского ретро-триллера ИГРЫ ШПИОНОВ (199,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но больше показателей драмы РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (129,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИГРЫ ШПИОНОВ 199,8
ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» 182,6*
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ 129,1*

* Данные за шестидневный уикенд

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27.04.2022 Автор: Никита Никитин

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