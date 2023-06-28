Предпродажи уикенда: Динозавры опережают Турбозавров и роботов

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастический экшн-триллер БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (CRP/PIFD), анимацию ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (CP), комедию (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (EXP), семейную фантастику НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI) и приключенчекую ленту КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (CPF).

Среди новинок больше всех заработал канадский семейный проект НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ - 248,9 тысяч рублей. Лента немного не дотянула до недавнего ПИТОМЦА ЮРСКОГО ПЕРИОДА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но обошла другой недавний семейный проект «Нашего кино» МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), а также аналог ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,2 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 248,9 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 134,1 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 35,5

Очередная часть анимационного проекта ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! заработала 79,9 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем было у предшественников ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД (175,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (224,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 224,2 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД 175,9 ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! 79,9

Фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ собрала на предпродажах 52,1 тысяч рублей. Картина с участием Шейлин Вудли обошла аналог ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (39,1 тысяч, стартовые сборы – 11 млн), но немного уступила другому проекту компании «Экспонента» ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн), а также ленте ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (62,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ 62,3 ДИКАЯ ПАРОЧКА 56,2 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ 52,1 ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 39,1

Франко-бельгийский приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ освоил 48,1 тысяч рублей. Новинка обошла другую комедию от дистрибьютора Capella Film НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), но проиграла недавней приключенческой картине ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ 48,1 НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ 39,9

Предпродажи фантастики БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ составили 20,1 тысяч рублей. Новинка проявила себя на уровне другого фантастического проекта с Сэмом Уортингтоном ТИТАН (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн) и уступила аналогу АПГРЕЙД (63,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АПГРЕЙД 63,4 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ 20,1 ТИТАН 19,9

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

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28.06.2023 Автор: Никита Никитин