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Аналитика


Предпродажи уикенда: Динозавры опережают Турбозавров и роботов

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастический экшн-триллер БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ (CRP/PIFD), анимацию ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! (CP), комедию (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (EXP), семейную фантастику НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (NKI) и приключенчекую ленту КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ (CPF).

Среди новинок больше всех заработал канадский семейный проект НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ - 248,9 тысяч рублей. Лента немного не дотянула до недавнего  ПИТОМЦА ЮРСКОГО ПЕРИОДА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но обошла другой недавний семейный проект «Нашего кино» МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн),  а также аналог ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,2
НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 248,9
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 134,1
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 35,5

Очередная часть анимационного проекта ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! заработала 79,9 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем было у предшественников ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД (175,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (224,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 224,2
ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД 175,9
ТУРБОЗАВРЫ: ПРИВЕТ, СИРЕНА! 79,9

Фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ собрала на предпродажах 52,1 тысяч рублей. Картина с участием Шейлин Вудли обошла аналог ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (39,1 тысяч, стартовые сборы – 11 млн), но немного уступила другому проекту компании «Экспонента» ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн), а также ленте ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ (62,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ 62,3
ДИКАЯ ПАРОЧКА 56,2
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ 52,1
ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 39,1

Франко-бельгийский приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ освоил 48,1 тысяч рублей. Новинка обошла другую комедию от дистрибьютора Capella Film НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), но проиграла недавней приключенческой картине ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0
КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ 48,1
НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ 39,9

Предпродажи фантастики БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ составили 20,1 тысяч рублей. Новинка проявила себя на уровне другого фантастического проекта с Сэмом Уортингтоном ТИТАН (19,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн) и уступила аналогу АПГРЕЙД (63,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АПГРЕЙД 63,4
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ 20,1
ТИТАН 19,9

Фото: кадр из фильма НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ

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28.06.2023 Автор: Никита Никитин

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