Предпродажи уикенда: «Круиз по джунглям» проигрывает «Круэлле»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS), мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP) и экшн КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|КРУЭЛЛА
|4,219
|КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
|3,432
Новая версия всем хорошо знакомой истории про ЗОЛУШКУ заработала на предпродажах 98,4 тысяч. Это меньше, чем у другого недавно вышедшего независимого мультфильма РОК ДОГ 2 (120,8 тыс рублей, стартовые сборы – 9,4 млн). Впрочем, у нового мультфильма ниже доля сеансов, чем у аналога.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|РОК ДОГ 2
|120,8
|ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ
|98,4
Новый боевик от студии «Вольга» КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ показал скромные предпродажи. Новинка предварительно взяла 27,1 тысяч, что фактически вдвое меньше показателей ПОРОХОВОГО КОКТЕЙЛЯ (50 тыс рублей, стартовые сборы – 6,2 млн). В то же время у фильма с Кейт Бейкинсейл доля сеансов также немного ниже, чем у КОКТЕЙЛЯ.
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
|50,0
|КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ
|27,1
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28.07.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов
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