Предпродажи уикенда: «Круиз по джунглям» проигрывает «Круэлле»

Каждую среду мы выбираем ключевые новинки недели и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS), мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP) и экшн КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG).

Главная новинка недели — проект студии Disney КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, который по сумме предпродаж уступила июнскому релизу студии КРУЭЛЛА. Если приключенческий фильм пока собрал 3,4 млн, то лента с Эммой Стоун могла похвастаться предпродажами в размере 4,2 млн. Всего за стартовый уикенд картина заработала 169,2 млн рублей. Отметим, что доля сеансов у КРУИЗА при этом выше, чем у КРУЭЛЛЫ. К тому же предпродажи фильмов с солирующим Дуэйном Джонсоном, как правило, уступают данным аналогичных фильмов с другими звездами.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) КРУЭЛЛА 4,219 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3,432

Новая версия всем хорошо знакомой истории про ЗОЛУШКУ заработала на предпродажах 98,4 тысяч. Это меньше, чем у другого недавно вышедшего независимого мультфильма РОК ДОГ 2 (120,8 тыс рублей, стартовые сборы – 9,4 млн). Впрочем, у нового мультфильма ниже доля сеансов, чем у аналога.

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) РОК ДОГ 2 120,8 ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ 98,4

Новый боевик от студии «Вольга» КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ показал скромные предпродажи. Новинка предварительно взяла 27,1 тысяч, что фактически вдвое меньше показателей ПОРОХОВОГО КОКТЕЙЛЯ (50 тыс рублей, стартовые сборы – 6,2 млн). В то же время у фильма с Кейт Бейкинсейл доля сеансов также немного ниже, чем у КОКТЕЙЛЯ.

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ 50,0 КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 27,1

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28.07.2021 Автор: Никита Никитин, Семен Брожитов