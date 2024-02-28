Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим остросюжетную драму семейную картину КОТ И ПЕС (GF), мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (EXP), драму МАЙ ДЕКАБРЬ (ARTM), а также хорроры ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP), ПИЛА. ДЖОКЕР (WP).
Среди новинок лидирует инди-драма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ с результатом 397,5 тысяч рублей. Лента Селин Сон не только опередила похожие ленты РЕШЕНИЕ УЙТИ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн), но и, например, другой недавний релиз компании «Экспонента» ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн). В свою очередь, новая картина Тодда Хэйнса МАЙ ДЕКАБРЬ предварительно освоила 289,6 тысяч рублей. Это меньше предпродаж испанской ленты ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), но превосходит данные трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|525,6
|ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
|397,5
|ОДНА ЖИЗНЬ
|344,0
|РЕШЕНИЕ УЙТИ
|297,7
|МАЙ ДЕКАБРЬ
|289,6
|ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА
|259,2
|МИНАРИ
|269,0
Французская комедия КОТ И ПЕС освоила 354,6 тысячи рублей. Семейная лента превзошла большинство предшественников, включая картины НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (181,0 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,8 млн), ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (170,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,5 млн) и ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОТ И ПЕС
|354,6
|НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ
|226,1
|ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|181,0
|ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|170,1
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|140,7
Из двух рассмотренных фильмов ужасов более внушительные предпродажи демонстрирует ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ. Новый хоррор от «Экспоненты» заработал 81,8 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла проекты ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (26,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). Хоррор World Pictures ПИЛА. ДЖОКЕР с результатом 24,2 тысячи рублей уступил всем вышеприведенным релизам, но оставил позади другой проект дистрибьютора МОЛОХ (16,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|81,8
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|66,7
|ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
|26,1
|ПИЛА. ДЖОКЕР
|24,2
|МОЛОХ
|16,5
ФОто: кадр из фильма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
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28.02.2024 Автор: Никита Никитин