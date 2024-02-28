Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим остросюжетную драму семейную картину КОТ И ПЕС (GF), мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (EXP), драму МАЙ ДЕКАБРЬ (ARTM), а также хорроры ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP), ПИЛА. ДЖОКЕР (WP).

Среди новинок лидирует инди-драма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ с результатом 397,5 тысяч рублей. Лента Селин Сон не только опередила похожие ленты РЕШЕНИЕ УЙТИ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и МИНАРИ (269 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн), но и, например, другой недавний релиз компании «Экспонента» ОДНА ЖИЗНЬ (344 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн). В свою очередь, новая картина Тодда Хэйнса МАЙ ДЕКАБРЬ предварительно освоила 289,6 тысяч рублей. Это меньше предпродаж испанской ленты ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), но превосходит данные трагикомедии ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (259,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ГЛАВНАЯ РОЛЬ 525,6 ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ 397,5 ОДНА ЖИЗНЬ 344,0 РЕШЕНИЕ УЙТИ 297,7 МАЙ ДЕКАБРЬ 289,6 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА 259,2 МИНАРИ 269,0

Французская комедия КОТ И ПЕС освоила 354,6 тысячи рублей. Семейная лента превзошла большинство предшественников, включая картины НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн), ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (181,0 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,8 млн), ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (170,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,5 млн) и ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КОТ И ПЕС 354,6 НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ 226,1 ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 181,0 ЛЕССИ – ЛОХМАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 170,1 ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 140,7

Из двух рассмотренных фильмов ужасов более внушительные предпродажи демонстрирует ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ. Новый хоррор от «Экспоненты» заработал 81,8 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла проекты ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (26,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). Хоррор World Pictures ПИЛА. ДЖОКЕР с результатом 24,2 тысячи рублей уступил всем вышеприведенным релизам, но оставил позади другой проект дистрибьютора МОЛОХ (16,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 81,8 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА 26,1 ПИЛА. ДЖОКЕР 24,2 МОЛОХ 16,5

ФОто: кадр из фильма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

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28.02.2024 Автор: Никита Никитин