Предпродажи уикенда: «Чебурашка» начинает доминировать

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ЧЕБУРАШКА (CP), мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG) и комедию ЕЛКИ-ИГОЛКИ (ABK, GORK).

Долгожданная семейная премьера ЧЕБУРАШКА предварительно заработала 10,5 млн рублей. Новый проект студии Yellow, Black & White уступил третьей части франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн), но в то же время опередил такие проекты, как КОНЕК-ГОРБУНОК (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 277,7 млн), выходивший в праздничный шестидневный уикенд в феврале 2021-го года, ХОЛОП (4,99 млн рублей, стартовые сборы – 313,3 млн) и оригинальный ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (4,45 млн рублей, стартовые сборы – 446,5 млн). Важно отметить, что ЧЕБУРАШКА уже успел заработать в рамках двухдневного превью 37,4 млн рублей, и теперь появится на больших экранах только в воскресенье, 1 января.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,723 ЧЕБУРАШКА 10,532 КОНЕК-ГОРБУНОК 5,889 ХОЛОП 4,985 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 4,449

Пятая часть анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК отметилась на старте суммой в 3,35 млн рублей. Новинка немного уступила аналогу из дружественной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн), но обошла своего прямого предшественника ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 82,6 млн), выпущенного в 2019 году.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 3,719 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 3,351 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 2,875

Предпродажи комедии ЕЛКИ-ИГОЛКИ составили 762 тысячи рублей. Новинка от тандема АВК'PRO и киностудии им. Горького уступила недавно вышедшим ЕЛКАМ 9 (1,595 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн), но в то же время оставила далеко позади восьмую часть ЕЛОК (479,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), а также другую недавнюю комедию ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЕЛКИ 9 1,595 ЕЛКИ-ИГОЛКИ 0,762 ЕЛКИ 8 0, 479 ТАЙНЫЙ САНТА 0,279

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28.12.2022 Автор: Никита Никитин