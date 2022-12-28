Предпродажи уикенда: «Чебурашка» начинает доминировать
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ЧЕБУРАШКА (CP), мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG) и комедию ЕЛКИ-ИГОЛКИ (ABK, GORK).
Долгожданная семейная премьера ЧЕБУРАШКА предварительно заработала 10,5 млн рублей. Новый проект студии Yellow, Black & White уступил третьей части франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн), но в то же время опередил такие проекты, как КОНЕК-ГОРБУНОК (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 277,7 млн), выходивший в праздничный шестидневный уикенд в феврале 2021-го года, ХОЛОП (4,99 млн рублей, стартовые сборы – 313,3 млн) и оригинальный ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (4,45 млн рублей, стартовые сборы – 446,5 млн). Важно отметить, что ЧЕБУРАШКА уже успел заработать в рамках двухдневного превью 37,4 млн рублей, и теперь появится на больших экранах только в воскресенье, 1 января.
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|15,723
|ЧЕБУРАШКА
|10,532
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|5,889
|ХОЛОП
|4,985
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|4,449
Пятая часть анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК отметилась на старте суммой в 3,35 млн рублей. Новинка немного уступила аналогу из дружественной франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн), но обошла своего прямого предшественника ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 82,6 млн), выпущенного в 2019 году.
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|3,719
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|3,351
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4
|2,875
Предпродажи комедии ЕЛКИ-ИГОЛКИ составили 762 тысячи рублей. Новинка от тандема АВК'PRO и киностудии им. Горького уступила недавно вышедшим ЕЛКАМ 9 (1,595 млн рублей, стартовые сборы – 124,7 млн), но в то же время оставила далеко позади восьмую часть ЕЛОК (479,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), а также другую недавнюю комедию ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЕЛКИ 9
|1,595
|ЕЛКИ-ИГОЛКИ
|0,762
|ЕЛКИ 8
|0, 479
|ТАЙНЫЙ САНТА
|0,279
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28.12.2022 Автор: Никита Никитин