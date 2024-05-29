Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG), хорроры ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI) и НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО и мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP).

Столичные приключения МАНЮНИ предварительно заработали солидные 4,8 млн рублей. Новинка оставила далеко позади как предшествующую часть про НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн), так и другие аналоги БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 ПАЛЬМА 1,108

Предпродажи мультфильма СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ составили 312,1 тысяч рублей. Это меньше данных аналогов ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн), но больше показателей других «птичьих» мультфильмов КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (199,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (45,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,96 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 543,5 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 413,2 СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ 312,1 КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» 199,6 КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ 45,8

Из двух рассмотренных хорроров чуть сильнее выступили НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО, собравшие 133,7 тысяч рублей. Среди прочего новинка превзошла проекты ДЕТИ КУКУРУЗЫ (92,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). В свою очередь, ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 заработал на предпродажах 115,4 тысяч рублей. Тем самым пародийный фильм ужасов совсем немного уступил студийному комедийному ужастику ДИЧЬ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн) и опередил похожие ленты КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО 133,7 ДИЧЬ 131,2 ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 115,4 ДЕТИ КУКУРУЗЫ 92,3 КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ 57,6 КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 52,0 ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 50,5

Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ

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29.05.2024 Автор: Никита Никитин