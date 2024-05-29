Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG), хорроры ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI) и НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО и мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP).
Столичные приключения МАНЮНИ предварительно заработали солидные 4,8 млн рублей. Новинка оставила далеко позади как предшествующую часть про НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (1,97 млн рублей, стартовые сборы – 70,7 млн), так и другие аналоги БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн) и ПАЛЬМА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,834
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|1,974
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,698
|ПАЛЬМА
|1,108
Предпродажи мультфильма СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ составили 312,1 тысяч рублей. Это меньше данных аналогов ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн), но больше показателей других «птичьих» мультфильмов КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (199,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (45,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,96 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|543,5
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|413,2
|СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ
|312,1
|КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН»
|199,6
|КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ
|45,8
Из двух рассмотренных хорроров чуть сильнее выступили НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО, собравшие 133,7 тысяч рублей. Среди прочего новинка превзошла проекты ДЕТИ КУКУРУЗЫ (92,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). В свою очередь, ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 заработал на предпродажах 115,4 тысяч рублей. Тем самым пародийный фильм ужасов совсем немного уступил студийному комедийному ужастику ДИЧЬ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн) и опередил похожие ленты КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО
|133,7
|ДИЧЬ
|131,2
|ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2
|115,4
|ДЕТИ КУКУРУЗЫ
|92,3
|КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ
|57,6
|КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
|52,0
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|50,5
Фото: кадр со съемок фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
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29.05.2024 Автор: Никита Никитин