Предпродажи уикенда: «Чижик-пыжик возвращается» вырвался вперед
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK), ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP), МОЙ ХАТИКО (KNLG) и ПАНДА ИЗ КОСМОСА (RWV).
Среди российских картин вперед выдвинулась лента ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ с результатом 766,1 тысяч рублей. Тем самым лидер среди новинок опередил аналоги ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн). В свою очередь, лента ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО заработала 206,2 тысяч рублей, немного не дотянувшись до картины ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн). Также ДЕВОЧКА НИНА немного проиграла фильму ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|766,1
|ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|663,3
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|580,8
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|ВОЛШЕБНИКИ
|264,5
|ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
|210,1
|ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО
|206,2
Два китайских семейных проекта, МОЙ ХАТИКО и ПАНДА ИЗ КОСМОСА, освоили 252,7 и 48,4 тысяч рублей соответственно. МОЙ ХАТИКО немного отстал от недавно вышедшего проекта ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но опередил аналог МОЙ ПЕС РУНИ (225,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн). В свою очередь, ПАНДА ИЗ КОСМОСА проиграла фильмам ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и КАСПЕР (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), но обошла ленту ПАРЯЩИЙ ТИГР (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
|264,2
|МОЙ ХАТИКО
|252,7
|МОЙ ПЕС РУНИ
|225,7
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|140,5
|КАСПЕР
|72,3
|ПАНДА ИЗ КОСМОСА
|48,4
|ПАРЯЩИЙ ТИГР
|35,5
Фото: кадр из фильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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30.08.2023 Автор: Никита Никитин