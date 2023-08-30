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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Чижик-пыжик возвращается» вырвался вперед

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (AK), ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (CP), МОЙ ХАТИКО (KNLG) и ПАНДА ИЗ КОСМОСА (RWV).

Среди российских картин вперед выдвинулась лента ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ с результатом 766,1 тысяч рублей. Тем самым лидер среди новинок опередил аналоги ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн). В свою очередь, лента ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО заработала 206,2 тысяч рублей, немного не дотянувшись до картины ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн). Также ДЕВОЧКА НИНА немного проиграла фильму ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 766,1
ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 663,3
МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 580,8
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6
ВОЛШЕБНИКИ 264,5
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1
ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО 206,2

Два китайских семейных проекта, МОЙ ХАТИКО и ПАНДА ИЗ КОСМОСА, освоили 252,7 и 48,4 тысяч рублей соответственно. МОЙ ХАТИКО немного отстал от недавно вышедшего проекта ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), но опередил аналог МОЙ ПЕС РУНИ (225,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн). В свою очередь, ПАНДА ИЗ КОСМОСА проиграла фильмам ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и КАСПЕР (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн), но обошла ленту ПАРЯЩИЙ ТИГР (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,2
МОЙ ХАТИКО 252,7
МОЙ ПЕС РУНИ 225,7
ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 140,5
КАСПЕР 72,3
ПАНДА ИЗ КОСМОСА 48,4
ПАРЯЩИЙ ТИГР 35,5

Фото: кадр из фильма ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

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30.08.2023 Автор: Никита Никитин

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