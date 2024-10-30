Предпродажи уикенда: «Федя. Народный футболист» пока опережает «Возвращение попугая Кеши»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Накануне длинного праздничного уикенда мы рассмотрим семейный фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP), футбольную драму ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG), мелодраму ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG) и мультфильмы ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (AK) и ЛЕС ЧУДЕС (VLG).

Рассмотренные нами новинки демонстрируют высокий уровень предпродаж, что отчасти вызвано тем, что впереди удлененный праздничный уикенд. На данный момент по предварительным продажам билетов лидирует спортивный байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ с результатом 2,051 млн рублей. История о самом любимом в народе спартаковце Федоре Черенкове оставила позади большинство аналагов, включая проекты ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,894 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), СТРЕЛЬЦОВ (1,814 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн). Отметим, что новинка уступила другой футбольной драме, ТРЕНЕР (3,51 млн рублей, стартовые сборы – 326,9 млн), которая была выпущена в далеком 2018 году.

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТРЕНЕР 3,510 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ 2,051 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894 СТРЕЛЬЦОВ 1,814 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007

Семейная картина ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ предварительно собрала 1,925 млн рублей и на выходных наверняка покажет завидный множитель за счет наплыва родителей с детьми. Картина с Никитой Кологривым пока почти сравнялась с историей новогодних приключений МАНЮНИ (1,974 тысяч рублей, стартовые сборы – 70,7 млн) и превзошла аналоги ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (1,056 тысяч рублей, стартовые сборы – 58 млн), ГРОЗНЫЙ ПАПА (1,05 тысяч рублей, стартовые сборы – 43 млн), который также выходил в преддверии ноябрьских праздников два года назад, Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,2 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1,974 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,925 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 1,056 ГРОЗНЫЙ ПАПА 1,050 Я -- МЕДВЕДЬ 0,974 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,683 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! 0,663

Романтическая драма ВРЕМЯ ЖИТЬ предварительно заработала 812,2 тысяч рублей. Это расположило новинку выше лент ОДНА ЖИЗНЬ (568,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн), МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ (96,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,6 млн) и ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (40,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн). Выше самой новинки расположилась мелодрама ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ (955,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 92,7 млн), которая, впрочем, выходила уже 8 лет назад.

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ 955,6 ВРЕМЯ ЖИТЬ 812,2 ОДНА ЖИЗНЬ 568,1 МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ 96,8 ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ 40,7

Из двух мультфильмов недели вперед вырвался ЛЕС ЧУДЕС, заработавший 422,2 тысяч рублей. Это сопоставимо с показателями проекта СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (427 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и больше данных БОЛЬШОГО МАЛЕНЬКОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

В свою очередь, анимация ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ отметился предпродажами в размере 214,2 тысяч рублей. Новинка среди прочего проиграла мультфильмам КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (329,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,9 млн) и ЭММА В МИРЕ ЛАМ (237,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), но обогнала проекты ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (100,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ (72,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА 427,0 ЛЕС ЧУДЕС 422,2 КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА 329,3 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3 ЭММА В МИРЕ ЛАМ 237,3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ 214,2 ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА 100,5 МОНСТР И МАГИ СИНИХ МОРЕЙ 72,8

Фото: кадр из фильма ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ

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30.10.2024 Автор: Никита Никитин