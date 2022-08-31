Предпродажи уикенда: «Календарь Ма(й)я» опережает «Артек»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим отечественную семейную картину КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP), анимацию ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP) и новую работу Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF).
Новый семейный отечественный релиз КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я предварительно освоил 2 млн рублей. На сумму предпродаж фильма явно оказал влияние тот факт, что картина выходит в прокат 1 сентября, то есть в день масштабных коллективных посещений от школ. Это позволило приблизиться к показателям успешного мультфильма ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), выходшего в дни весенних каникул, и ощутимо превзойти данные игровых проектов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (505 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ФИННИК
|2,233
|КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|2,042
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|0,505
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСВИЕ
|0,424
Новая картина Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО предварительно заработала 227 тысяч рублей. Данная новинка, в свою очередь, вызывает интерес подготовленной публики на событийных показах в крупных городах. Лента уступила арт-мейнстримным триллерам ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), выходивших еще до пандемии, но обошла относительно недавние аналоги РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн) и ТИТАН (146,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
|279,3
|СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
|232,0
|ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
|227,1
|РОД МУЖСКОЙ
|203,6
|ТИТАН
|146,7
Отечественный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! отметился на старте суммой в 175 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), а также вышедшему буквально неделю назад проекту БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн). В то же время ТУРБОЗАВРЫ смогли обойти мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|404,0
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|387,0
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
|ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!
|175,0
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
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31.08.2022 Автор: Никита Никитин