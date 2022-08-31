Предпродажи уикенда: «Календарь Ма(й)я» опережает «Артек»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим отечественную семейную картину КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP), анимацию ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP) и новую работу Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF).

Новый семейный отечественный релиз КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я предварительно освоил 2 млн рублей. На сумму предпродаж фильма явно оказал влияние тот факт, что картина выходит в прокат 1 сентября, то есть в день масштабных коллективных посещений от школ. Это позволило приблизиться к показателям успешного мультфильма ФИННИК (2,23 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн), выходшего в дни весенних каникул, и ощутимо превзойти данные игровых проектов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (505 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФИННИК 2,233 КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 2,042 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 0,505 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСВИЕ 0,424

Новая картина Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО предварительно заработала 227 тысяч рублей. Данная новинка, в свою очередь, вызывает интерес подготовленной публики на событийных показах в крупных городах. Лента уступила арт-мейнстримным триллерам ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ (279,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), выходивших еще до пандемии, но обошла относительно недавние аналоги РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн) и ТИТАН (146,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ 279,3 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 232,0 ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 227,1 РОД МУЖСКОЙ 203,6 ТИТАН 146,7

Отечественный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! отметился на старте суммой в 175 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), а также вышедшему буквально неделю назад проекту БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн). В то же время ТУРБОЗАВРЫ смогли обойти мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БАРБОСКИНЫ TEAM 404,0 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2 ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! 175,0 ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

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31.08.2022 Автор: Никита Никитин