Обзор новинок проката на уикенде 3–6 июля

Ключевой новинкой уикенда станет продолжение прошлогоднего хита, НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK). На этот раз главная героиня в исполнении популярного блогера Миланы Хаметовой окажется в летнем лагере, где ей вновь придется столкнуться со старыми знакомыми – жуликами. Сюжетные решения, судя по материалам, выглядят оригинальными, а исполнительница главной роли обеспечивает ленте высокий рейтинг ожидания. Однако у комедии плотное конкурентное окружение. Ориентирами для кассовых прогнозов служат первая часть НЕ ОДНА ДОМА (42,5 млн рублей на старте) и схожий по сюжету проект ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн за первый уикенд).

Еще одно предложение для семейной и детской аудитории на уикенде – аргентинский мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI). Судя по трейлеру, который демонстрирует калейдоскоп приключений школьницы младших классов в мире выдуманных историй, этот проект рассчитан на аудиторию помладше, чем у предыдущего участника обзора. Ожидания снижает и визуальный стиль, мрачноватый и не похожий на глянцевые проекты студии Disney. Прогнозировать кассу в данном случае можно на уровне таких проектов, как МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (10,3 млн рублей на старте) и ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (7,3 млн на старте).

Взрослая публика сможет выбрать из двух американских фильмов ужасов. СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF) отсылает названием к популярной франшизе, а в главной роли предлагает звезду ГОЛОДНЫХ ИГР Сэма Клаффлина. Его герой будет разбираться со своими детскими страхами. Трейлер демонстрирует высокое качество продакшна. Ближайшими кассовыми референсами здесь видятся прошлогодний СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (15,9 млн после первого уикенда) и недавний успешный хоррор ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (27,3 млн на старте).

Еще один релиз, щекочущий нервы, ОДНИ ИЗ НАС (RUR), также может похвастаться и привлекающей внимание локализацией, и знакомыми в первую очередь сериальной аудитории лицами: ведущие роли здесь исполняют Джанкарло Эспозито и Мишель Докери. Лента в меньшей степени обещает элементы хоррора и скорее выглядит постапокалиптическим триллером о жестоком выживании. Однако рейтинги ожидания у картины значительно ниже, чем у основного конкурента, так что ориентирами по сборам в ее случае могут служить такие жанровые аналоги, как ЗАМРИ (8,5 млн рублей на старте) и ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (7,5 млн за первый уикенд).

Киноманов, возможно, привлекут перевыпуски уже культовой ленты ПИТЕР FM (K24) и классики итальянского кино БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (INK).

Также в прокат выйдут survival-триллер В ПЛЕНУ СТРАХА (SBF), эротический триллер ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА (PRD), мультфильм ДИКАЯ СЕМЕЙКА (RWV), комедийный детектив с Джеффри Дин Морганом НАСТОЯЩИЕ ДЕТЕКТИВЫ (WP), хоррор ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. ГОЛОСА МЕРТВЫХ (EXP) и аниме ГАЧИАКУТА (CIPA).

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

01.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина