Обзор новинок проката на уикенде 1-4 сентября 2022 года

На звание главного релиза уикенда претендует очередной отечественный проект, ориентированный на семейную аудиторию – КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (CRP). Новинка, очевидно, постарается привлечь зрителей недавнего АРТЕКА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн на старте). В то же время, в ее касте нет звезд, сопоставимых по популярности с Михаилом Галустяном. Однако в пользу фильма может сыграть крайне удачно выбранная дата начала проката.

На самых юных зрителей рассчитана полнометражная версия российского мультсериала ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД! (CP). Она представляет не столь популярный бренд, как ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (14 млн за первый уикенд) или БАРБОСКИНЫ TEAM (23,5 млн), при этом последние будут представлять для нее серьезного конкурента. В пользу новинки, впрочем, говорит ее короткий хронометраж, который должен помочь ей получить более широкую роспись.

Взрослая и подготовленная к фестивальному кино публика обязана обратить внимание на ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (CPF), новую работу Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном в главной роли.

Для любителей хорроров на уикенде приготовлен фильм ДЕТИ ТЬМЫ (EXP). Британская лента обладает интригующим трейлером, но по большому счету мало чем выделяется на фоне других проектов в этом жанре.

Также зрители смогут посмотреть военный боевик БИТВА НА ОЗЕРЕ (SBF), комедию ПРЕПОДЫ НА ВСЮ ГОЛОВУ (KNLG) и перевыпуски аниме ДИТЯ ПОГОДЫ (INK), криминальной драмы МЕСТО ПОД СОСНАМИ (RWV), мультфильма ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI), комедии СТАЖЕР (PLK) и драмы СУБУРБИКОН (PRGK).

30.08.2022 Автор: Максим Острый