Обзор новинок проката на уикенде 2–5 марта 2023 года

На грядущем уикенде в российский прокат выходит военная драма НЮРНБЕРГ (NMG). Лента обладает звездным актерским составом (Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо) и высокой событийностью, а ее режиссер Николай Лебедев имеет в своем портфолио такие крупные постановки, как ЭКИПАЖ и ЛЕГЕНДА №17. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты СОБИБОР (104 млн рублей на старте) и ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн).

Полной жанровой противоположностью НЮРНБЕРГУ выступят БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK) – комедия Романа Прыгунова, полнометражное продолжение сериала «Кинопоиска». Проект сохранил всех своих звезд в касте (Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и другие) и в канун Международного женского дня рассчитывает привлечь самую широкую аудиторию. Его кассовые ориентиры – КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (150 млн) и МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (119 млн).

Младшего зрителя на уикенде ждет мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG). Испанская картина, впрочем, в состоянии развлечь и родителей за счет своей пародийной юмористической составляющей. Референсом в данном случае выступает проект ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн).

В первую очередь на внимание жителей крупных городов рассчитывает новая работа Петра Тодоровского ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (CRP) с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Психологическая драма попробует повторить цифры недавней ленты ПО-МУЖСКИ (14 млн).

Также зрители смогут посмотреть российскую картину 99,9% (TVF), фильмы ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (KNLG) и БОЙСЯ ТИШИНЫ (WP),мультфильм ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕНИИ. ВЫПУСК № 1 (TNL), триллеры ДЕТЕКТОР (ABK) и ЗАПРЕТНАЯ ГРУППА (CS), аниме ИНУ-О: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (EXP), комедию ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ РАССКАЗЫВАТЬ (RUR) и драмеди ПРИНЦЕССА БАЛЕТА (RWV).

28.02.2023 Автор: Максим Острый