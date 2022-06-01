Предпродажи уикенда: «Своя война» уступает «Однажды в пустыне»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Две ключевые премьеры уикенда, мультфильмы для младшей аудитории, ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG) и КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD), вышли в прокат как раз сегодня, 1 июня, поэтому мы рассмотрим два остросюжетных релиза, отечественную военную драму СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) и экшн-триллер ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (EXP).
Режиссерский дебют Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ взял на предпродажах 166,7 тысяч рублей. Это заметно меньше показателей аналогов, фильмов НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), также посвященных теме сирийского конфликта. В то же время новинка показала предпродажи на уровне фильма Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕБО
|936,1
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|550,7
|СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|166,7
|ЗАВОД
|163,6
Новый боевик с участием Брюса Уиллиса ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ предварительно заработал 32,2 тысяч рублей. Новинка превзошла аналогичные недавние проекты актера ОСАДА (14,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,6 млн), ОТРЯД «ПРИЗРАК» (14 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,2 млн) и ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ (11,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,6 млн). В то же время картина уступила экшену с участием Джессики Честейн АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АГЕНТ ЕВА
|41,8
|ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ
|32,2
|ОСАДА
|14,1
|ОТРЯД «ПРИЗРАК»
|14,0
|ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ
|11,8
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01.06.2022 Автор: Никита Никитин