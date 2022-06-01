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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Своя война» уступает «Однажды в пустыне»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Две ключевые премьеры уикенда, мультфильмы для младшей аудитории, ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG) и КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD), вышли в прокат как раз сегодня, 1 июня, поэтому мы рассмотрим два остросюжетных релиза, отечественную военную драму СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI) и экшн-триллер ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (EXP).

Режиссерский дебют Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ взял на предпродажах 166,7 тысяч рублей. Это заметно меньше показателей аналогов, фильмов НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), также посвященных теме сирийского конфликта. В то же время новинка показала предпродажи на уровне фильма Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕБО 936,1
ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 550,7
СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 166,7
ЗАВОД 163,6

Новый боевик с участием Брюса Уиллиса ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ предварительно заработал 32,2 тысяч рублей. Новинка превзошла аналогичные недавние проекты актера ОСАДА (14,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,6 млн), ОТРЯД «ПРИЗРАК» (14 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,2 млн) и ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ (11,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,6 млн). В то же время картина уступила экшену с участием Джессики Честейн АГЕНТ ЕВА (41,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АГЕНТ ЕВА 41,8
ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ 32,2
ОСАДА 14,1
ОТРЯД «ПРИЗРАК» 14,0
ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ 11,8

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01.06.2022 Автор: Никита Никитин

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