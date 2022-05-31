Обзор новинок проката на уикенде 2-5 июня 2022 года

К Дню защиты детей в прокат выходят сразу два заметных проекта, рассчитанных на самых маленьких зрителей. В пользу мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG, с 01.06) говорят популярный и хорошо знакомый целевой аудитории бренд и небольшой хронометраж. Все это позволит ему уверенно работать в длину, а на старте релиз вполне в силах улучшить цифры БАРБОСКИНЫХ НА ДАЧЕ (13,1 млн рублей).

Несколько скромнее выглядит КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD, с 01.06), однако своего зрителя в праздничный уикенд этот релиз сможет найти. Референсом в данном случае могут служить недавние БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн рублей).

Для взрослой и преимущественно мужской аудитории ключевой новинкой уикенда станет режиссерский дебют Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI). Невысокая конкуренция может позволить фильму повторить цифры БРАТСТВА (25,4 млн рублей на старте).

Альтернативой военному экшну призвана стать МАНЮНЯ (CP) – полнометражная версия популярного сериала.

Также зрители смогут посмотреть триллеры ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (EXP) и МОДЕЛЬ (TNL), драму ВОЛК (ART / MFC), спортивную ленту ДЖУЛУР: МАС – РЕСТЛИНГ (SMKT), криминальную драму РЭПЕР (CS), а также перевыпуски мультфильмов ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО (CP, с 01.06) и УЧЕНИК ЧУДОВИЩА (PRGK) и драмы ХИРОСИМА, МОЯ ЛЮБОВЬ (RWV).

31.05.2022 Автор: Максим Острый