top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 2-5 июня 2022 года

Котята, Коати и другие

К Дню защиты детей в прокат выходят сразу два заметных проекта, рассчитанных на самых маленьких зрителей. В пользу мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (VLG, с 01.06) говорят популярный и хорошо знакомый целевой аудитории бренд и небольшой хронометраж. Все это позволит ему уверенно работать в длину, а на старте релиз вполне в силах улучшить цифры БАРБОСКИНЫХ НА ДАЧЕ (13,1 млн рублей).

Несколько скромнее выглядит КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (MD, с 01.06), однако своего зрителя в праздничный уикенд этот релиз сможет найти. Референсом в данном случае могут служить недавние БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12,5 млн рублей).

Для взрослой и преимущественно мужской аудитории ключевой новинкой уикенда станет режиссерский дебют Алексея Чадова СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI). Невысокая конкуренция может позволить фильму повторить цифры БРАТСТВА (25,4 млн рублей на старте).

Альтернативой военному экшну призвана стать МАНЮНЯ (CP) – полнометражная версия популярного сериала.

Также зрители смогут посмотреть триллеры ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (EXP) и МОДЕЛЬ (TNL), драму ВОЛК (ART / MFC), спортивную ленту ДЖУЛУР: МАС – РЕСТЛИНГ (SMKT), криминальную драму РЭПЕР (CS), а также перевыпуски мультфильмов ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО (CP, с 01.06) и УЧЕНИК ЧУДОВИЩА (PRGK) и драмы ХИРОСИМА, МОЯ ЛЮБОВЬ (RWV).

31.05.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Арбитражный суд Московского округа отменил решения в пользу киносети «Формула Кино» и «Синема Парк»
Подробнее
В рейтинге критиков Screen Daily к фильмам 75-го Каннского фестиваля обновился лидер
Подробнее
Okko анонсировал новинки июня 2022 года
Подробнее
Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: комедия «Мой папа – вождь» возглавила прокат
Подробнее
Киностудия КИТ подвела итоги питчинга комедийных сериалов
Подробнее
Кинофестиваль «Герой» подвел итоги и объявил победителей
Подробнее
Стали известны победители 75-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 мая 2022 года
Подробнее
Рейтинг критиков Screen Daily возглавляет фильм Decision to Leave Пак Чхан-ука
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Kion представил обновления библиотеки в июне 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Мой папа – вождь» занимает лидерскую позицию
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мой папа – вождь» опережает «Мою ужасную сестру» и «Артек»
Подробнее
«Амедиатека» представила премьеры июня 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мой папа – вождь» уверенно выигрывает уикенд
Подробнее
Официальная касса России: лидером российского проката вновь становится «Артек. Большое путешествие»
Подробнее
В Москве состоялась премьера военной драмы «Аманат»
Подробнее
В Москве состоялась премьера альманаха «Я люблю короче»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мой папа – вождь»
Подробнее