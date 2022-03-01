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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 3–6 марта 2022 года

Влюбленная журналистка, путешественники на Луну и другие

В условиях отмены старта БЭТМЕНА едва ли не главным релизом уикенда неожиданно станет российская романтическая комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP, с 05.03). Кристина Асмус играет в ней журналистку Любу, которая случайно знакомится с Сергеем (Милош Бикович), после чего жизни обоих кардинально меняются. ХОЧУ ЗАМУЖ выйдет в прокат только в субботу, тем самым рассчитывая на всплеск зрительской активности на праздниках. С учетом изменившегося конкурентного окружения картина может надеяться на цифры проекта ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ (62,3 млн), однако повторить результат ОТЕЛЯ «БЕЛГРАД» (225 млн) вряд ли возможно.

Для юных зрителей в прокат выходит мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG). Немецкий проект с неплохим уровнем анимации рассказывает о двух детях, отправляющихся в волшебное путешествие. Очевидным референсом для этого релиза могут служить ТВОРЦЫ СНОВ (15,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедию АВАНТЮРИСТКИ (PLK), драмы БРАТ ВО ВСЕМ (PNR), ГЕРОЙ (PVZGL), ОТ КУТЮР (BN) и ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ (EXP), мелодраму ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ (RUR), перевыпуски фильмов КАСАБЛАНКА (INK), ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ (RWV) и ГОСПОДИН НИКТО (PRGK), хоррор ОПАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА (PRD) и мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ: ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ (PNR, с 05.03).

01.03.2022 Автор: Максим Острый

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