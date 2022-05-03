Обзор новинок проката на уикенде 5-8 мая 2022 года

На статус наиболее яркой новинки грядущего праздничного уикенда претендует мелодрама СУПЕРГЕРОИ (PVZGL), новая работа режиссера ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ Паоло Дженовезе. Картина рассчитывает привлечь жителей крупных городов и вполне в состоянии прекрасно отработать в длину, однако на старте ей может заметно не хватить рекламной активности. Референсом для нее может служить недавний ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (5,8 млн рублей на старте).

Еще одним сравнительно заметным релизом должен стать хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (WP). У картины на уикенде практически нет соперников по жанру, а кроме того, она обладает ярким постером и напряженным трейлером. Фильму вполне по силам обойти показатели проектов ЛОВЕЦ СНОВ и АСТРАЛ. ОНЛАЙН (6,8 млн и 6,7 млн на старте соответственно).

Публику, следящую за фестивальным кинематографом, может привлечь анимационный проект ГДЕ АННА ФРАНК (RUR) – новая работа автора ВАЛЬСА С БАШИРОМ Ари Фольмана.

Более развлекательным предложением выглядит комедийный детектив ВЕЧЕРИНКА НА ВЫЛЕТ (ARM), сюжет которого связан с настольными играми.

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски семейной картины БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН (PNR), военных драм БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ (NKI), КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ (SMKT), ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ (MVK) и ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (NKI), экшн-дилогии ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MD), а также документальный проект ВОЙНА РАИ СИНИЦИНОЙ (SMKT), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 142. ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК - ЭТО МУЛЬТ (MVK, с 07.05) и хоррор ХЭЛЛБЕНДЕР (KNLG).

03.05.2022 Автор: Максим Острый