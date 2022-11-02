Предпродажи уикенда: «Петр I» опередил всех
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим документально-игровой проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP), комедию ЛЮБОВНИКИ (VLG), трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ (CRP), триллер В ЭФИРЕ (GF) и корейский триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (CP).
Исторический проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР показал самые высокие предпродажи среди новинок, заработав чуть более 1 млн рублей. Это расположило премьеру ниже аналогов 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн) и НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн). В то же время новинка опередила проекты ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), НЕБО (936 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и АМАНАТ (425,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,579
|ТОБОЛ
|1,138
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1,069
|ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
|1,026
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|1,007
|НЕБО
|0,936
|АМАНАТ
|0,425
Комедия ЛЮБОВНИКИ предварительно освоила 782,5 тысяч рублей. Новинка проиграла вышедшему в начале года НЕПОСЛУШНИКУ (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), но обошла первых ЛЮБОВНИЦ (604,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 108 млн) и МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НЕПОСЛУШНИК
|880,8
|ЛЮБОВНИКИ
|782,5
|ЛЮБОВНИЦЫ
|604,9
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
Трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ отметилась предпродажами в размере 138,3 тысяч рублей. Новинка уступила недавним ДАЛЕКИМ БЛИЗКИМ (187,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), но превзошла проекты БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (53,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
|187,8
|Я БУДУ ЖИТЬ
|138,3
|БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ
|80,0
|ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
|53,7
Триллер с Мэлом Гибсоном В ЭФИРЕ заработал 117,1 тысяч рублей. Это меньше показателей другого недавнего проекта актера ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), но больше данных остросюжетных фильмов ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (50,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ВАЛЬДО
|169,1
|В ЭФИРЕ
|117,1
|ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ
|50,2
|НЕИСТОВЫЙ
|47,5
Корейский триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ собрал 99,8 тысяч рублей. Новинка уступила другому недавнему корейскому фильму РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и более подходящему по жанру аналогу ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|РЕШЕНИЕ УЙТИ
|297,0
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|116,5
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|99,8
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02.11.2022 Автор: Никита Никитин