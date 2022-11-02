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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Петр I» опередил всех

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим документально-игровой проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP), комедию ЛЮБОВНИКИ (VLG), трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ (CRP), триллер В ЭФИРЕ (GF) и корейский триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (CP).

Исторический проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР показал самые высокие предпродажи среди новинок, заработав чуть более 1 млн рублей. Это расположило премьеру ниже аналогов 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), ТОБОЛ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 72,1 млн) и НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн). В то же время новинка опередила проекты ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), НЕБО (936 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн) и АМАНАТ (425,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,579
ТОБОЛ 1,138
НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069
ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 1,026
ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007
НЕБО 0,936
АМАНАТ 0,425

Комедия ЛЮБОВНИКИ предварительно освоила 782,5 тысяч рублей. Новинка проиграла вышедшему в начале года НЕПОСЛУШНИКУ (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), но обошла первых ЛЮБОВНИЦ (604,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 108 млн) и МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
НЕПОСЛУШНИК 880,8
ЛЮБОВНИКИ 782,5
ЛЮБОВНИЦЫ 604,9
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8

Трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ отметилась предпродажами в размере 138,3 тысяч рублей. Новинка уступила недавним ДАЛЕКИМ БЛИЗКИМ (187,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), но превзошла проекты БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (53,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 187,8
Я БУДУ ЖИТЬ 138,3
БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ 80,0
ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 53,7

Триллер с Мэлом Гибсоном В ЭФИРЕ заработал 117,1 тысяч рублей. Это меньше показателей другого недавнего проекта актера ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), но больше данных остросюжетных фильмов ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (50,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВАЛЬДО 169,1
В ЭФИРЕ 117,1
ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ 50,2
НЕИСТОВЫЙ 47,5

Корейский триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ собрал 99,8 тысяч рублей. Новинка уступила другому недавнему корейскому фильму РЕШЕНИЕ УЙТИ (297 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и более подходящему по жанру аналогу ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
РЕШЕНИЕ УЙТИ 297,0
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ 116,5
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ  99,8

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02.11.2022 Автор: Никита Никитин

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