Обзор новинок проката на уикенде 5–8 июня

Главной новинкой недели станет боевик БАЛЕРИНА (AK), спин-офф популярной франшизы про Джона Уика. В главной роли – Ана де Армас, которая будет в привычной для этой серии фильмов стилистике уничтожать всех врагов, но герой Киану Ривза тоже появится в кадре. К женским экшнам публика в России традиционно относится чуть более скептически, однако у проекта нет достойного конкурентного окружения в борьбе за взрослую аудиторию, что позволит ему надолго задержаться в прокате. С учетом высокого production value можно прогнозировать в данном случае сборы на уровне релизов ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн рублей на старте) и ДЖОН УИК 4 (302,5 млн на старте).

Среди официальных зарубежных релизов главной альтернативой БАЛЕРИНЕ станет жизнеутверждающая драма ЖИЗНЬ ЧАКА (VLG). В основе ленты – рассказ Стивена Кинга, а в главной роли – Том Хиддлстон. Классическая житейская история здесь представлена в обрамлении элементов фантастики, эффектных танцев и вдохновляющих сентенций. Картина способна привлечь внимание думающей взрослой аудитории, но из-за неоднозначно трактуемых материалов сложно прогнозировать большой успех на старте. Основными кассовыми референсами видятся такие релизы «Вольги», как ВРЕМЯ ЖИТЬ (17,1 млн рублей на старте) и ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн на старте).

Наиболее ярким предложением для семейного просмотра станет индонезийский мультфильм ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (EXP). Это классическое детское приключение выходит в плотном конкурентном окружении, которое сформируют и холдоверы, и релизы следующей недели. Получить свою долю на старте проекту помогут только школьные каникулы, которые оправдывают переизбыток детского и семейного контента. В качестве референсов здесь можно вспомнить БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (10,6 млн рублей на старте) и СУПЕРМОЗГ (11,6 млн на старте).

Для поклонников ужасов в прокат выйдет мексиканский хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (EXP). Рядовой сюжет о девочке, в которую вселился демон, не выделяется среди аналогов, но может привлечь свою аудиторию за счет отсутствия других подобных новинок. Ближайшими кассовыми аналогами видятся ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (11,6 млн рублей на старте) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НОВЫЕ ДУШИ (6,9 млн на старте).

Также в прокат выйдут боди-хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА (INK), криминальный триллер КОПЫ В ЗАКОНЕ (SBF), драма МОЯ МАМА – ВОЛШЕБНИЦА (CIPA), перевыпуск криминальной драмы НЕНАВИСТЬ (AOF), семейная комедия ПОЛЕ ЧУДЕС (PNR), драма САМОЗВАНЦЫ (CP) и фантастическая мелодрама СНЫ О НЕЙ (GF).

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

03.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина