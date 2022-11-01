Обзор новинок проката на уикенде 3-6 ноября 2022 года

На звание главной новинки уикенда очевидным образом претендует российская комедия ЛЮБОВНИКИ (VLG), являющаяся продолжением проекта ЛЮБОВНИЦЫ 2019 года. У картины рабочий концепт и звездный состав, так что ей вполне по силам повторить стартовые цифры релизов МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (32,2 млн) и НОЧНАЯ СМЕНА (52,4 млн).

На зрителей, желающих посмотреть более серьезное кино, рассчитан документально-игровой проект ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (CP). Картина рассчитывает привлечь публику в первую очередь масштабом постановки. В качестве референса в данном случае можно назвать недавний АМАНАТ (19,3 млн).

Поклонников Мэла Гибсона в частности и зарубежных триллеров в целом на уикенде ждет проект В ЭФИРЕ (GF). У картины напряженный трейлер и очевидно стабильная целевая аудитория. Ориентиром по сборам можно назвать ленту ПЕРЕВОДЧИКИ (11,6 млн).

Еще один российский проект, стартующий на грядущем уикенде – трагикомедия Я БУДУ ЖИТЬ (CRP). История про непростые семейные отношения вполне может оказаться привлекательным предложением для более возрастной аудитории, с симпатией относящейся к отечественным мелодрамам.

Также зрители смогут посмотреть криминальную драму 90 ФУТОВ ОТ ДОМА (SBF), документальные проекты ЗАСТУПНИЦА, ОСАННА и СВЯТИТЕЛЬ (все три – KNLG), комедии ЗОЛОТЫЕ СОСЕДИ (TVF) и ПОД ОБЛАКАМИ (ART), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 149. А ДАВАЙ СМОТРЕТЬ ВМЕСТЕ (MVK, с 05.11), драму НОСТАЛЬГИЯ (PLK), триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (CP), детектив ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК (SMKT), а также перевыпуск драмеди ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА (APZ).

01.11.2022 Автор: Максим Острый