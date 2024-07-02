Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июля 2024 года

Хедлайнером уикенда должна стать российская новинка САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK). Широкая роспись и давно начавшаяся обширная рекламная кампания постараются вывести жанр young adult фэнтези на новый уровень. Ориентирами тут выступают проекты ЭБИГЕЙЛ (49,5 млн рублей на старте) и ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (56,2 млн на старте).

Любителей и фантастики, и хорроров постарается привлечь триллер ХАННА. В ИГРЕ (CRP). В активе проекта – любопытный хай-концепт, но событийность картины пока оставляет желать лучшего. На старте фильм постарается улучшить цифры картин ВЫЖИВШАЯ (14,0 млн рублей) и ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (10,1 млн).

На подростковую аудиторию нацелено фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (CP). Рекламные материалы демонстрируют достаточно высокий уровень продакшна, что позволяет проекту рассчитывать на позитивный «сарафан». В рамках первого уикенда референсами могут служить ленты ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (8,1 млн рублей на старте) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (7,8 млн на старте).

ГОРОД СТРАХА (CPF) в своем локализованном названии отсылает к другой достаточно известной остросюжетной франшизе, также с Эриком Бана в главной роли. Ее первый фильм служит и кассовым ориентиром для новинки: он в свое время освоил за первый уикенд 9,5 млн рублей.

Также зрители смогут посмотреть комедии ИЗ ТОСКАНЫ С ЛЮБОВЬЮ (PLK), ОТЧАЯННЫЕ НАСЛЕДНИКИ (PVZGL), РАЗВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ (GF) и САМАЯ НЕСКУЧНАЯ ШКОЛА (PNR), фантастику КОНТАКТЫ (PNR), хорроры НЕЖИТЬ (WP) и ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. МАЯК (KNLG), байопик ОБЪЯСНИ МНЕ, ЛЮБОВЬ (ARTM), экшн СХВАТКА (PRD) и мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ: ПЕРНАТЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (WP).

Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

02.07.2024 Автор: Максим Острый