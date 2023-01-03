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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 5 – 8 января 2023 года

Поп-звезды, сатанисты, патологоанатомы и другие

Самой яркой среди немногочисленных новинок уикенда должен стать отечественный релиз КЛИПМЕЙКЕРЫ (AK). Новая работа Григория Константинопольского (ГРОЗА) – ориентированная на взрослую аудиторию авантюрная история о лихих девяностых и мире российского шоу-бизнеса. Главные роли в фильме исполнили Александр Горчилин, Александр Кузнецов и Мария Шалаева.

За внимание любителей фильмов ужасов будут бороться два релиза – норвежский АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (EXP) и американские КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (WP). Первый постарается привлечь зрителей детективной сюжетной линией, вторые используют с этой целью ассоциации с популярной франшизой. Ориентиром для АСТРАЛА может служить ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (6,2 млн рублей на старте), для КЛАУСТРОФОБОВПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (6,6 млн).

Последней новинкой недели является семейный релиз ДРУГ В ОКЕАНЕ (PRD), повествующий о дружбе девушки и гигантской редкой рыбы.

03.01.2023 Автор: Максим Острый

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