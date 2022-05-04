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Аналитика


Предпродажи уикенда: итальянская мелодрама «Супергерои» обгоняет «Идеальных незнакомцев»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим итальянскую мелодраму СУПЕРГЕРОИ (PVZGL), комедийный детектив ВЕЧЕРИНКА НАВЫЛЕТ (ARM) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (WP).

Отметим, что предстоящий уикенд – вновь праздничный, который будет длиться шесть дней. Стоит принять во внимание, что показатели предпродаж вновь будут несколько искажены в сравнении с данными большинства референсов.

Итальянская мелодрама СУПЕРГЕРОИ заработала на предпродажах 106,7 тысяч рублей. Это меньше, чем у французского аналога ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,69 млн), но более чем вдвое превосходит данные предыдущей ленты режиссера Паоло Дженовезе ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (47,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,97 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4
СУПЕРГЕРОИ 106,7*
ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 47,5

ВЕЧЕРИНКА НАВЫЛЕТ смогла предварительно освоить 39,4 тысячи рублей. Это в три раза слабее шестидневных предпродаж остросюжетной трагикомедии РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (129,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), но зато превосходит показатели комедии из пакета компании Capella МАЖОРЫ НА МЕЛИ (18,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ 129,1*
ВЕЧЕРИНКА НАВЫЛЕТ 39,4*
МАЖОРЫ НА МЕЛИ 18,3

Предварительные продажи на новый хоррор ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ составили 29,5 тысяч рублей. Это уступает данным вышедших ранее аналогов ЛОВЕЦ СНОВ (48,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,8 млн), ВЗАПЕРТИ (44,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и АСТРАЛ. ОНЛАЙН (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЛОВЕЦ СНОВ 48,9
ВЗАПЕРТИ 44,3
АСТРАЛ. ОНЛАЙН 36,7
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ 29,5*

* Данные за шестидневный уикенд.

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04.05.2022 Автор: Никита Никитин

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