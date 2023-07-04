Обзор новинок проката на уикенде 6–9 июля 2023 года

Главной новинкой уикенда и его вероятным лидером станет фантастический триллер ГИПНОТИК (CP) с Беном Аффлеком в главной роли. У картины есть не только звезда в касте, но ее еще и снял популярный и известный в России режиссер – Роберт Родригес. Впрочем, у проекта есть и минусы – это давно доступная пиратская копия и не самый лучший «сарафан». Несмотря на это, фильм вполне может рассчитывать повторить показатели проектов РАСПЛАТА (74,2 млн рублей на старте) или недавнего КРУШЕНИЯ (66,9 млн).

Основным предложением для семейной аудитории на этой неделе станет мультфильм ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (EXP). Несмотря на не самую передовую анимацию и достаточно тривиальный сюжет, нехватка подобного контента может помочь проекту привлечь широкого зрителя. В качестве референсов в данном случае выступают МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (11,3 млн) и МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ (14,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть мультфильмы АГЕНТ ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН (PNR) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫБОК: КОРАБЛЬ СОКРОВИЩ (SBF), документальную ленту В ПОИСКАХ СНЕЖНОГО БАРСА (UNID), хорроры ЗАКЛЯТЬЕ. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА (MVK) и ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ (RUR), драму МАТЬ ТЕРЕЗА (KNLG).

Фото: кадр из фильма ГИПНОТИК

04.07.2023 Автор: Максим Острый