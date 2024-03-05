Обзор новинок проката на уикенде 7–10 марта 2024 года

Главной новинкой уикенда, очевидно, станет ОНЕГИН (AK). Успех МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ показал, что экранизации классических литературных произведений могут собирать отличную кассу, и киноверсия романа Александра Пушкина постарается подтвердить этот тренд. В пользу новинки говорит мощнейший бренд и праздничный уикенд с дополнительным выходным. На старте ориентирами для фильма могут служить проекты МАТИЛЬДА (231 млн рублей) и МАСТЕР И МАРГАРИТА (418 млн).

Конкуренцию ОНЕГИНУ постараются навязать сразу две отечественные романтические комедии. АДАМ И ЕВА (CP) может похвастаться оригинальным фантастическим хай-концептом и популярными у молодежи звездами в главных ролях – Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой. В качестве референсов в данном случае можно назвать релизы МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (119 млн рублей на старте) и ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (101 млн рублей на старте).

ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (NMG) – более традиционный представитель жанра, однако и он старается быть современным, используя в сюжете тему социальных сетей и приложений для знакомств. Главные звезды картины – Милош Бикович и Регина Тодоренко. Ориентирами на старте здесь могут быть фильмы СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (60,6 млн рублей) и БЫТЬ (46,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть альманах ITALIAN BEST SHORTS 7: БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ (PLK), мелодраму АЛЫЕ ПАРУСА (KAP), триллер КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (CPF), фильм ужасов НЕ СМОТРИ ТУДА (KNLG), документальный проект РОМАН КОСТОМАРОВ. РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ (NMG, с 09.03) и перевыпуск аниме ШЕПОТ СЕРДЦА (INK).

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН

05.03.2024 Автор: Максим Острый