Обзор новинок проката на уикенде 7–10 сентября 2023 года

Главной новинкой уикенда должна стать комедия ПРАЗДНИКИ (CP), обладающая всеми признаками «народного» кино. В пользу проекта говорят поддержка со стороны ТНТ и удачный ролик. Референсами ПРАЗДНИКАМ служат ЗА ПАЛЫЧА! (70,1 млн рублей на старте) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (107 млн).

За внимание поклонников хорроров будут биться сразу три заметных релиза. За плечами российского ТЕЛЕКИНЕЗА (NMG) – сильный дистрибьютор и необычный ретросеттинг. Картина должна как минимум превзойти цифры МЕДЕИ (6,7 млн) и ТВАРИ (11,5 млн). ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (EXP) – еще один релиз, который обращается к теме общения блогеров с потусторонними силами. Его очевидный референс – ставший хитом ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ, однако по сборам картина скорее должна ориентироваться на ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (13,7 млн). Наконец, НЕЙРОСЕТЬ (WP) постарается сыграть на актуальной теме искусственного интеллекта. Референсом в данном случае может служить ПОТУСТОРОННЕЕ (6 млн).

На самых младших зрителей рассчитан мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP). Говорящие птицы, занятые тут в качестве главных персонажей, вполне могут добавить проекту событийности, вызвав ассоциации с недавним ТРИО В ПЕРЬЯХ 2. В качестве ориентира по сборам можно назвать ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн).

За создание лирической и одновременно духоподъемной атмосферы на уикенде будет отвечать мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI). Ее ближайший референс – Я БУДУ ЖИТЬ (10,9 млн).

Отсутствие в сети пиратской копии и Хилари Суэнк в главной роли постараются сыграть на руку триллеру ГНЕВ МАТЕРИНСКИЙ (GF). Однако, судя по трейлеру, развлекательным это кино назвать сложно. Его кассовый ориентир – ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (11,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы ВЫЧИТАНИЕ (AOF) и КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ (CS), байопик ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ (EXP), комедии КОНЦЕРТ ОТМЕНЯЕТСЯ (ABK) и МИНИ ДИСКО. ТАНЦУЮТ ВСЕ! (KNLG) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 160. ОСЕНЬ СМЕХУ НЕ ПОМЕХА (MVK, с 09.09).

Фото: кадр из фильма ПРАЗДНИКИ

05.09.2023 Автор: Максим Острый