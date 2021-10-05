Обзор новинок проката на уикенде 7–10 октября 2021 года

В предстоящий уикенд череда голливудских блокбастеров на российском рынке продолжится релизом новой части знаменитой франшизы о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI). Конкурировать с показателями стартовых уикендов ДЮНЫ и ВЕНОМА 2 новинке, конечно, будет непросто. Возможно, ей может и не покориться стартовый результат предыдущей части серии, 007: СПЕКТР, равный 371 млн рублей. Но уж превзойти уровень фильма 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» новинка просто обязана.

На избирательную публику крупных городов были нацелены два проекта из основной программы Каннского кинофестиваля: антиклерикальный исторический проект ИСКУШЕНИЕ (CPF) и драмеди СУПЕРЗВЕЗДА (EXP). Однако у новой работы Пола Верховена возникли проблемы с получением прокатного удостоверения.

Также зрителям будет предложен документальный проект Петра Шепотинника НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ (PIFD) о Сергее Бодрове-младшем, хоррор КУРОРТ (RR), комедия ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА (CS), семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ (KNLG), перевыпуск исторического байопика ИВАН ГРОЗНЫЙ (MFM/IK), а также 131-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: ДРУЖБА – ЭТО ГЛАВНОЕ (MVK).

05.10.2021 Автор: Семен Брожитов