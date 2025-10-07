Обзор новинок проката на уикенде 9–12 октября

Главной новинкой уикенда станет основанная на реальных событиях российская спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP). Это классическое патриотическое духоподъемное кино в духе ЛЕГЕНДЫ №17 и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и с Глебом Калюжным в главной роли. Развитая фанбаза актера и массивная рекламная кампания с поддержкой федерального телеканала позволяют даже при снижении интереса к подобному жанру делать оптимистичные прогнозы по сборам новинки. Ее ближайшими ориентирами являются РОДНИНА (76,8 млн рублей и 178 тысяч зрителей на старте) и ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн рублей и 157 тысяч зрителей после первых выходных).

Среди зарубежных новинок недели выделяется криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD). Звездное кино с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, оно обладает ярким визуалом и не жестоким, но при этом эффектным экшном. Событийности проекту прибавит и тот факт, что в США ее премьера состоится на день позже России. В данном случае можно рассчитывать на показатели аналогичных лент ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн рублей и 78 тысяч зрителей за первые выходные) и ИГРА КИЛЛЕРА (23,9 млн рублей и 52 тысячи зрителей после первого уикенда).

Еще одна российская новинка рассчитывает по большей части на внимание женской аудитории – это романтическая фантастическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK). Визуально это очень яркое кино, которое абсолютно в праве рассчитывать на положительный «сарафан». Исходя из этого можно прогнозировать сборы, схожие с цифрами фильмов ПО ЛЮБВИ (16,9 млн рублей и 37 тысяч зрителей на старте) и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (10,5 млн рублей и 26 тысяч зрителей за первый уикенд).

Триллер Рона Ховарда ЭДЕМ (GF) наконец доберется до российского проката. Среди козырей проекта – богатый актерский состав во главе с Джудом Лоу и Аной де Армас, интригующий сюжет с реальной основой и выразительный сеттинг тропического острова. Его ориентиры по сборам – ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн рублей и 45 тысяч зрителей после первых выходных) и СЕРФЕР (12,8 млн рублей и 23 тысячи зрителей за тот же период).

В день рождения Джона Леннона в прокат выйдет новый документальный фильм о культовом музыканте НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЖОН ЛЕННОН (WP), который обещает показать ранее не публиковавшиеся фото и видеоматериалы из архива битла. А ценителей итальянского неореализма ждут сразу две отреставрированных версии признанной классики – ДЖУЛЬТЕТТА И ДУХИ Федерико Феллини (PLK) и НОЧЬ Микеланджело Антониони (INK).

За внимание детской аудитории сразятся мультфильмы ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ (RUR), КРОЛИК МОМО: БОЛЬШАЯ ПОГОНЯ (SMKT) и СЕРАФИМА (CAO), а также американское фэнтези для всей семьи УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ (EXP).

Также в прокат выйдет мелодраматический альманах ЛЕТО. ГОРОД. ЛЮБОВЬ (SMKT).

Флагманом среди пиратских релизов останется БИТВА ЗА БИТВОЙ, которая выступит одним из ключевых предложений в сегменте 18+ и среди тех, кто следит за авторским кино и артмейнстримом. Из новинок больше всего лента может повлиять на кассу ЭДЕМА.

Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

07.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина